阿塞拜疆航空客機哈薩克墜毀38死　習近平致慰問電

一架阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機周三（25日）從阿塞拜疆巴庫飛往俄羅斯格羅茲尼途中改道，在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀。當局已確認機上67人中共38人死亡、29人倖存。新華社周四報道，中國國家主席習近平向相關國家領導人致慰問電。



據阿塞拜疆國家通訊社Azertac，搜救人員已找到飛機俗稱「黑盒」的飛行記錄儀。另外，中國駐阿克托别（Aktobe，哈薩克斯坦城市）總領事館確認，機上並無中國公民。

據報導，機上的67人中包含42名阿塞拜疆公民、16名俄羅斯公民、6名哈薩克斯坦人和3名吉爾吉斯斯坦人。哈薩克斯坦首席交通檢察官Timur Suleimenov表示，幫助確定航班墜毀原因的黑匣子已在搜救過程中被找到，將加入調查證據中。

有報道指這宗事件疑是由飛機與鳥群相撞引起，也有傳媒報道客機疑是因遇上濃霧而改道。阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，墜機的原因有各種各樣的說法，必須徹查清楚，重申當局已就事故進行刑事立案，並定期向民眾匯報進展。

圖為2024年12月25日，阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，當局派員到場搜救及調查。（Kazakhstan Emergencies Ministry/Handout via REUTERS）

阿利耶夫還稱，根據他收到的資訊，阿塞拜疆航空公司的飛機在巴庫至格羅茲尼的航線上飛行，由於天氣狀況惡化而改變航線，隨後開始向阿克套機場飛行，在降落時發生墜毀事件，但目前墜機的原因尚不清楚。