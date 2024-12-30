內蒙古法院法警噴辣椒水　5律師控訴「生不如死」　堅決維權到底

12月25日，內地5名律師前往內蒙古錫林浩特市法院旁聽「學力星球案」時，因質疑法警禁止攜帶電腦、手機等規定，遭法警噴辣椒水，部分律師表示當時「生不如死」。事件引發法律界關注，認為此舉損害司法公信力。



根據法律行業自媒體「法度law」報道，5名律師在排隊進入法庭時，法警強行要求律師通過安檢通道，並禁止攜帶背包、電腦、手機等物品。雙方因此發生爭執，最終演變成法警搶奪律師手機，甚至向律師噴射辣椒水，導致多名律師受傷。

受害律師之一的郭睿27日接受訪問時提到，被噴辣椒水的當下「可以說是生不如死」，即便後來有所緩解，但後遺症仍然顯現，例如眼睛乾澀腫痛，甚至頭皮、脖子、手等部位也有疼痛感。她表示，身為天天幫別人維權的刑辯律師，如今自身權利遭到侵害，如果不能維權到底，將來還怎麼幫別人？

事發後，律師們報警，但錫林浩特市公安局28日通知不予立案，理由為此案不屬於其管轄範圍。郭睿、楊曉、王興未、李慶鐸、冷慧等5名律師隨後聯合發表聲明，指控法警的行為是「暴力執法和故意傷害」。

聲明中指出，根據2019年版《司法警察安全檢查規則》，並無禁止攜帶手機、電腦的規定。律師們要求法院領導公開道歉，依法查處相關法警，並賠償受傷律師的醫療費用。

此事在法律界引發強烈反響，批評法警的行為不僅破壞法治精神，還進一步削弱了司法機關的公信力。一名法律專家表示，法警對律師使用辣椒水的行為，是對法治的極大諷刺。