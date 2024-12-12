千萬獎金遭冒領　彩民維權5年熬白頭：若當初沒買　日子肯定更好

2019年，陜西省西安市鄠邑區的姚先生購買彩票中獎1001萬元（人民幣．下同），然而還沒來得及享受喜悅，噩夢便已開始，因為這筆能改變一生的財富竟遭人冒領，為此姚先生踏上了足足5年的維權路，連頭髮也熬白了，「要是沒有這張彩票，我現在的日子肯定比現在好」。終於，2024年7月30日，案件獲得西安市中級人民法院的終審判決，法院確認該彩票屬於他本人。



姚先生近日向內媒就自己這些年的苦況娓娓道來。（海報新聞）

2019年7月17日下午5時許，姚先生在彩票店老闆王先生處購買了兩張體彩大樂透彩票，共10注號碼，並透過微信支付。王先生將兩張彩票拍照後，通過微信發給了姚先生確認。

當晚開獎後，姚先生發現其中一張彩票中得超過1000萬元，隨即前往彩票店準備兌獎，但王先生卻告知他，中獎的彩票下午1時出票，是其他顧客的，自己因失誤誤發了照片。

經過激烈爭執，王先生最終同意賠償姚先生15萬元，姚先生也同意不再追究。但在後續調查中，姚先生發現獎金的真正領獎人為王先生的表哥高某。

兩張彩票其中一張中獎，一組號碼中1萬元，另一組更是中1000萬元。（紅星新聞）

經查，當日一彩民前往該投注站，自選號碼追加投注。然而，彩票店失誤打成了未追加。隨後同號碼重新出票，喜中1800萬。

隨後，彩票店負責人將出錯的彩票拍照發給了姚先生，雙方在微信上進行了確認。這張出錯的彩票也中得一共1001萬。但店主王先生卻將彩票送至其表哥高某處，並謊稱彩票是另一注中獎彩民一同購買的，借此來隱瞞真相。

姚先生很氣憤，自2019年9月開始了漫長的維權之路。2021年10月，西安市中級人民法院判決確認該彩票歸姚先生所有。隨後，姚先生向鄠邑區人民法院提起訴訟，要求高某返還獎金。

2024年3月，鄠邑區人民法院一審判決該彩票獎金歸姚先生所有。然而，高某對此判決提出上訴，但未能提供新的證據。最終，西安市中級人民法院在2024年7月30日駁回高某的上訴請求，維持一審判決。

姚先生苦盡甘來。（紅星新聞）

在接受媒體採訪時，姚先生表示，這5年來的官司讓他的生活困難重重，身心俱疲，累得血壓和血糖都高了。

他又感慨，自己2019年的時候一根白頭髮都沒有，但現在滿頭白髮，「要是沒有這張彩票，我的日子肯定比現在好」。