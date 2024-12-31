20歲男子偷渡後死在緬北　媽媽不知死訊「傾家蕩產」救兒被騙90萬

周一（12月30日），浙江省溫州市人民檢察院對緬北四大家族明家犯罪集團主案39名被告依法提起公訴。緬北果敢「四大家族」被鏟除，內地電信詐騙類犯罪發案數大幅下降，讓懷揣「一夜暴富」的夢想前往電詐園區的不法分子徹底夢碎。

不過，電詐犯罪亦給受害者和他們的家庭帶來的巨大經濟損失和精神創傷，福建一名20歲男子就死在緬北，為了尋找兒子，他的母親還被人騙了90多萬元。



據央視報道，一名29歲的廣東人李某乾於2023年9月偷渡前往緬北，前往原因只因想去「淘金」獲得高薪工作，「蛇頭說背一趟手錶有十幾萬，然後我就相信了。他那邊給我買飛昆明的機票，然後有車接我到邊境。」

按照「蛇頭」的安排，李某乾偷渡到緬北後才知道，自己已經成為電詐園區的斂財工具，被明碼標價地「出售」給了明家。「他說現在你值30萬，後來我被老板買走了，帶到臥虎山莊。」

在臥虎山莊，管理人員把詐騙話術單發給他，簡單培訓後，就開始上崗實施電信網絡詐騙。李某乾說，他每天上午9點上班，按照話術一天至少要打幾百個電話，要求每天必須誘騙上鉤三個受害人，完不成任務就會被毒打，甚至要喝主管的尿液。

如果反抗只會被打得更重，李某乾一心想找機會逃跑。有次他與一個代號名為「不悔」的電詐人員試圖翻墻逃跑，但很快被荷槍實彈的看守民兵抓了回來。「他們把我用手銬銬起來，鋼管、水管打彎了好幾根，肋骨也斷了，跟我一起逃跑的，聽說是被打死了。」

在雙方力量絕對懸殊的情況下，一心想著擺脫牢籠的電詐人員幾乎不可能有逃跑的機會。在當地，明家既掌控著警察營，又擁有自己的民兵大隊，約2000人的武裝力量，就是要保障電詐園區為他們源源不斷地產出「價值」。

溫州市公安局刑偵支隊副支隊長楊國強說，緬北果敢電詐集團重要頭目明珍珍說過一句話，「一個人值三十五萬、四十五萬，這些都是錢，怎麼可能輕易地讓他們逃跑或交給國內」。

兒子被騙入詐騙園區死亡，福建女士為尋子再被騙90萬。

去年7月開始，公安部部署開展打擊緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪專項行動。為保護電詐窩點，繼續控制涉詐人員，10月19日，明家以「送想回家的涉詐人員回國」為理由，組織電詐園區內的人員分批次轉移，並安排武裝人員當晚攜帶槍枝進行押運。被陸續轉移的涉詐人員試圖逃跑，負責看押的武裝人員開槍射擊，導致4人死亡、4人受傷。

然而，「10·20」槍擊案發生後，內地仍有人偷渡前往緬北。福建劉女士年僅20歲的兒子就在其中，偷渡出去12天後再也聯繫不上他了。警方後來查實，他已經死在了緬北。更可悲的是，為了尋找兒子，劉女士又被人騙了90多萬元，主要是借款和貸款。

劉女士說，「花錢從園區里面贖出來要十幾萬，又說我兒子在裏面借錢借多少萬，然後叫我拿錢。總共給了九十幾萬。我心里想我能找到我兒子，我傾家蕩產都要去救他。」

目前，詐騙劉女士90多萬的犯罪嫌疑人已被公安機關拘捕，案件正在進一步辦理中。