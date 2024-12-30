緬北園區臥虎山莊慘案釀百傷亡、4中國警察被活埋？官方公布真相

中緬去年大力打擊緬北詐騙園區，在去年10月，網傳果敢地區四大家族之一的明家控制的電詐園區「臥虎山莊」在轉移電詐人員時，武裝人員向逃跑者開槍射擊，造成上百人傷亡，更有4名中國警察被活埋殺害等傳言。今日（30日），中國官方首次透露該案的真相，還公開相關片段。



去年10月，臥虎山莊押運電詐人員轉移至其他地點看押，中國官方公開相關片段。（影片截圖）

去年10月，臥虎山莊押運電詐人員轉移至其他地點看押，中國官方公開相關片段。（影片截圖）

去年10月，臥虎山莊押運電詐人員轉移至其他地點看押，中國官方公開相關片段。（影片截圖）

去年10月，臥虎山莊押運電詐人員轉移至其他地點看押，中國官方公開相關片段。（影片截圖）

《人民日報》報道，溫州市公安局常務副局長王造及昆明市公安局刑偵支隊支隊長納新詳細介紹了「10.20」案件偵辦始末。

據介紹，2023年10月19日，明家通知臥虎山莊電詐金主，該窩點將於20日被清查，明家便安排武裝人員攜帶槍支，分批押運電詐人員從臥虎山莊轉移至承德公館（「紅房子」）以及「東湖山莊」等地點看押。

明家主要成員明珍珍講解案情。（影片截圖）

電詐園區中國籍人員4死4傷

在第二日（20日），被看押的涉詐人員在逃跑過程中，遭到武裝人員開槍射擊，造成人員傷亡。

警方解釋，該案確實造成了中國籍人員傷亡，共有4人死亡4人受傷，死傷的都是電詐園區裡面的人員，不是公安民警。

同年11月12日，中國公安懸賞通緝明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍。11月15日夜，緬方組織對明學昌抓捕，期間明學昌畏罪自殺身亡。11月16日，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被成功抓獲並移交中方。

+ 2

警方調查指，緬甸果敢地區四大家族勢力控制著當地的賭場、礦產、地產等暴利行業和黑灰產業，大肆對中國公民實施犯罪。四大家族之一的明家家主明學昌，1954年出生於緬甸果敢，先後擔任緬甸撣邦議會議員、果敢自治區領導委員會委員等職務，在該地區積累了一定地位與影響力。

警方披露明家依靠武裝、警察營等力量控制詐騙園區。（影片截圖）

警方披露明家依靠武裝、警察營等力量控制詐騙園區。（影片截圖）

高峰時期明家園區有近萬涉詐人員

在明學昌的帶領下，明家從2015年開始開辦賭場，明家通過招攬「金主」陸續設立了臥虎山莊、玉祥國際集團等產業化、集團化的賭詐園區，大肆實施針對中國公民的電信網絡詐騙和跨境賭博等犯罪活動，逐步發展成包含明國平、明珍珍、明菊蘭等家族成員在內的犯罪集團。

明家犯罪集團招攬、吸引「金主」入駐園區，高峰時期園區涉詐人員近萬人，對中國公民實施殺豬盤、刷單返利、虛假徵信等各類電信網絡詐騙犯罪活動。

警方披露明家詐騙園區虐待人員的片段。（影片截圖）

警方披露明家詐騙園區虐待人員的片段。（影片截圖）

警方披露明家詐騙園區虐待人員的片段。（影片截圖）

涉明家電詐案件有上萬宗 涉及賭詐資金近百億

與此同時，明家犯罪集團為其名下的賭詐園區提供武裝保護，夥同、放任「金主」暴力管控、虐待、毆打、強姦甚至殺害犯罪團夥中不服從管理、不能完成任務的底層電詐人員。

據警方介紹，目前，涉及明家犯罪集團的電詐案件上萬宗，涉及賭詐資金近百億元人民幣。