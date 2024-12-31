習近平：預計2024全年GDP增5%　2025實施更加積極有為的宏觀政策

中國人民政治協商會議全國委員會12月31日上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。國家領導人習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表齊聚，共迎2025年元旦。



國家主席習近平在茶話會上發表講話，表示2024年一年來的發展歷程很不平凡，成績令人鼓舞，預計全年國內生產總值增長5％左右，糧食產量首次突破1.4萬億斤，順利完成全年經濟發展主要目標任務。2025年要實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，高質量完成「十四五」規劃目標任務。



習近平代表中共中央、國務院和中央軍委，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向全國各族人民，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致以新年的美好祝福。並讚譽人民政協在2024年履職盡責，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。

習近平表示，2025年是「十四五」規劃收官之年。要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

茶話會由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持。民建中央主席郝明金代表各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士講話，表示將同心同德、團結奮鬥，堅定不移朝著強國建設、民族復興的宏偉目標奮勇前進。

下為習近平講話全文：



同志們，朋友們：

今天，我們在這里歡聚一堂，暢敘友情，共商國是，一起辭舊迎新。

首先，我代表中共中央、國務院和中央軍委，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向全國各族人民，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致以新年的美好祝福！

2024年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。一年來，面對國內外形勢帶來的挑戰，我們沈著應變、綜合施策，順利完成全年經濟社會發展主要目標任務，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

一年來的發展歷程很不平凡，成績令人鼓舞。經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展紮實推進，科技創新取得重要進展，新質生產力穩步發展，預計全年國內生產總值增長5%左右，糧食產量首次突破1.4萬億斤。改革開放持續深化，勝利召開中共二十屆三中全會，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出部署。重點領域風險化解有序有效，民生保障紮實有力，就業、物價保持穩定。隆重慶祝中華人民共和國成立75周年、全國人民代表大會成立70周年、中國人民政治協商會議成立75周年、澳門回歸祖國25周年，民主法治建設、「一國兩制」實踐和祖國統一大業穩步前進。深入推進中國特色大國外交。紮實開展黨紀學習教育，堅定不移正風肅紀反腐。這些成績，更加堅定了我們推進中國式現代化的決心和信心。

同志們、朋友們！

一年來，人民政協認真貫徹落實中共中央決策部署，緊扣中心任務履職盡責，加強自身建設，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。

同志們、朋友們！

2025年是「十四五」規劃收官之年。我們要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

人民政協要堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，圍繞中心、服務大局，充分發揮專門協商機構作用，加強思想政治引領，積極議政建言，更加廣泛地凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

同志們、朋友們！

在中國式現代化進程中，不僅有風和日麗，也會有疾風驟雨甚至驚濤駭浪。我們要保持戰略定力，匯聚全體中華兒女團結奮鬥的強大合力，乘風破浪、勇往直前，把強國建設、民族復興偉業不斷推向前進！