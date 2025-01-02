寧夏銀川再發4.6級地震　有單位牆面裂開　當局：進入地震窗口期

寧夏銀川周四（1月2日）上午發生4.8級地震，震源深度10公里。網上畫面顯示，有超市貨品跌落一地，亦有居民家中天花裂開。

據中國地震台網消息，當地下午再發生4.6級地震。



寧夏銀川發生4.8級地震，震源深度10公里。（中國地震台網）

據中國地震台網正式測定，1月2日10時01分，在寧夏銀川市永寧縣（北緯38.40度，東經106.22度）發生4.8級地震，震源深度10公里。

道路裂開。（央視新聞）

有單位牆磚跌落。（央視新聞）

有單位牆磚跌落。（央視新聞）

有單位天花裂開。（央視新聞）

有單位天花裂開。（央視新聞）

銀川有超市貨物跌落一地。（央視新聞）

銀川有超市貨物跌落一地。（央視新聞）

銀川有超市貨物跌落一地。（央視新聞）

銀川有超市貨物跌落一地。（央視新聞）

央視報道稱，目前，寧夏消防救援總隊、銀川市消防救援支隊重型地震隊正在集結。銀川市消防救援支隊已組織20車105人趕赴震中附近進行排查，其他隊站均已做好隨時出動準備。目前，尚未接到房屋倒塌，人員傷亡的報警。

當日下午銀川再發生地震，據中國地震台網正式測定，1月2日16時43分在寧夏銀川市金鳳區（北緯38.41度，東經106.26度）發生4.6級地震，震源深度10公里。

事實上，銀川9天前已連發兩次地震。銀川市地震局工作人員介紹，進入冬季，銀川確實會比較頻繁地發生地震，「地震活動是周期性的，活躍一段時間後會平靜一段時間，現在銀川進入了地震窗口期，也可以說是進入了活躍期，因此地震比較頻繁，後續仍有可能發生地震。」

工作人員續指，銀川金鳳區和永寧縣在地震斷裂帶上，所以近幾次地震的震中都在這兩處，「相對來說，震中的影響及災害會大一些。」

寧夏銀川再發生4.6級地震，當地震感強烈，部分房屋牆皮開裂掉落。（微博）

寧夏銀川再發生4.6級地震，當地震感強烈，部分房屋牆皮開裂掉落。（微博）

寧夏銀川再發生4.6級地震，當地震感強烈，部分房屋牆皮開裂掉落。（微博）

寧夏銀川再發生4.6級地震，當地震感強烈，部分房屋牆皮開裂掉落。（微博）

寧夏銀川再發生4.6級地震，當地震感強烈，部分房屋牆皮開裂掉落。（微博）

寧夏銀川再發生4.6級地震，當地震感強烈，部分房屋牆皮開裂掉落。（微博）

寧夏銀川再發生4.6級地震，當地震感強烈，部分房屋牆皮開裂掉落。（微博）

寧夏銀川再發生4.6級地震，當地震感強烈，部分房屋牆皮開裂掉落。（微博）