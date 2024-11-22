台灣地震｜台南晚上發生6次地震最高5.4級　三分鐘內出現三連震

據台灣中央氣象署消息，台南自今日（22日）18時45分起發生多次地震，截至21時19分錄得6次，皆位於麻豆區及佳里區，震級最高達5.4級。其中，自20時40分起，三分鐘內出現三連震。



首次地震發生在18時45分，位於麻豆區（北緯23.19度，東經120.22度），規模為4.0級，地震深度10.7公里；第二次發生在20時22分，位於佳里區（北緯23.19度，東經120.19度），規模為3.0級，地震深度11.6公里；第三次發生在20時40分，位於佳里區（北緯23.2度，東經120.18度），規模為5.4級，地震深度7.7公里。

第四次發生在20時43分03秒，位於麻豆區（北緯23.21度，東經120.21度），規模為3.5級，地震深度10.9公里；第五次發生在20時43分49秒，位於麻豆區（北緯23.2度，東經120.22度），規模為4.3級，地震深度9.7公里；第六次發生在21時19分，位於麻豆區（北緯23.21度，東經120.22度），規模為3.5級，地震深度12.2公里。

震級最高一次達5.4級。（台灣中央氣象局）

另一方面，香港天文台20時58分公布，香港天文台地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震。

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天文台稱，據初步分析，20時40分台灣發生一次4.7級地震，震中位於北緯23.21度，東經120.23度附近，即嘉義之西南偏南約32公里（即距離香港之東約630公里），震源深度約15公里。

天文台接獲超過十名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II（二）度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。

福建及廣東的網民亦表示感到地震。（微博）

此外，據中國地震台網說法，台南市附近20時40分左右先後發生兩次地震，分別為4.8級及4.7級。之後，一些位處福建及廣東的網民，亦留言表示感到地震。