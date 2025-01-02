國台辦主任宋濤新年寄語：將為兩岸青年交流「創造更多條件」

國台辦主任宋濤今（2）日在國台辦《兩岸關係》雜誌發表新年寄語，重申反對台獨、促進統一的立場，並提到將持續推動兩岸交流合作，強調在新的一年中將為兩岸青年交流「搭建更多平台、創造更多條件」。



宋濤回顧2024年，指出中共總書記習近平「領航掌舵」，並在會見馬英九及台灣青年時，表明對台政策方向；中美元首會晤中則強調台灣問題是「不可逾越的紅線」。宋濤稱，「我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，在遏制台獨分裂和外來干涉上展現更強能力，在深化兩岸交流合作、融合發展上邁出更大步伐」。

他進一步表示，中國大陸在2024年致力於擴大兩岸交流，「我們努力打破阻撓禁限，持續推動全面恢復兩岸三通和各領域交流合作，有更多台灣青年朋友、基層民眾親身感受祖國大好河山和發展進步，許多台胞回鄉祭祖認親；也有許多大陸民眾到台灣旅遊，更多大陸影視劇在台灣熱播。」

談及新一年展望，宋濤重申，將堅持「九二共識」和一個中國原則，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度與政策，深化融合發展，「推動兩岸同胞共同弘揚中華文化」。他強調，將為兩岸青年互學互鑒、交流交心搭建更多平台、創造更多條件。

宋濤並提到，2025年將迎來抗日戰爭勝利暨台灣光復80周年，呼籲兩岸同胞攜手「為實現民族偉大復興和祖國完全統一而不懈奮鬥」。此外，他重申大陸堅決反對台獨及外來干涉，並支持島內愛國統一力量，共同維護中華民族家園的安寧繁榮。