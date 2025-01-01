小三通去年旅客量破130萬人次　台媒：疫前繁榮景象可望重現

自去年9月27日起，中國大陸開放福建居民赴金門旅遊的簽注，之後金門的觀光人數持續增長。據台灣《聯合報》周三（1日）報道，疫前的繁榮景象即將重現，金門縣政府觀光處的統計顯示，2024年小三通的入出境旅客總人次已突破130萬，達到1302366人次，顯示疫情後的穩定復甦態勢。



統計數據顯示，2024年來自境內的旅客人次達到1144224人，佔比87.86%，成為推動旅遊成長的主要來源。而來自中國大陸（包括香港和澳門）的旅客則有140826人次，佔10.81%；外籍旅客為17316人次，佔1.33%。與2019年疫情前的數據相比，本土旅客的數量幾乎恢復至相同水準，而陸籍及外籍旅客仍有復甦空間。

2019年，小三通的入出境人次中，陸籍旅客高達80萬，佔比40.79%。儘管2024年陸籍旅客人次仍有增長潛力，但自由行需求已成為主流。截止2024年底，陸客入境累計42397人次，其中87%的自由行旅客（37024人次）與13%的團體旅遊（5373人次）顯示出不同的旅遊模式。

與2019年疫情前的數據相比，本土旅客的數量幾乎恢復至相同水準，而陸籍及外籍旅客仍有復甦空間。（資料圖片）

金門縣政府表示，觀光業是金門經濟的重要支柱，為配合中央政策，縣府不僅穩步推動小三通的相關措施，還在爭取航班增班、旅客資格放寬及簡化申請程序等方面持續努力，提升金門對陸籍旅客的吸引力。此外，縣府也在強化觀光基礎建設，包括優化接待設施及安全管理，以便迎接更多旅客的到來。

金門縣長陳福海指出，小三通是連結兩岸的重要橋樑，縣政府將在中央政策的指導下，積極與兩岸相關部門協調，以促進交通便利化並吸引更多陸客。他期待通過兩岸合作，共同提升小三通的通行效率及旅遊品質，重振金門的觀光榮景。

觀光處長許績鑫表示，當前福建居民以自由行為主，能深入金門各地，讓各行各業均受惠。觀光處也在推動具深度、特色和品質的創新遊程，以提升金門觀光產業的整體發展，讓來訪的旅客能夠體驗到金門豐富的文化底蘊與自然資源。