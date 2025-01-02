部分中國航司航班　開始繞飛俄羅斯南部空域

據《財新網》報道，部分中國航司航班，已開始繞開俄羅斯南部空域。而該空域正是上周三（2024年12月25日），阿塞拜疆航空J28243航班疑似被俄羅斯防空部隊擊落的地區。



部分中國航司航班，已開始繞開俄羅斯南部空域。（視覺中國）

周四（1月2日），從烏魯木齊飛往格魯吉亞的國航CA781航班抵達第比利斯國際機場。與2024年12月22日的飛行軌迹相比，該航班此次飛越了哈薩克、烏茲別克、土庫曼、阿塞拜疆等國，完全避開了俄羅斯領空。

而之前該航班一般會經過俄羅斯南部的達吉斯坦領空進入格魯吉亞，並不經過阿塞拜疆。

與之相似，2024年12月30日，南航CZ6039航班也在航程中完全避開了俄羅斯領空，往南繞飛從阿塞拜疆進入格魯吉亞。在J28243空難前，CZ6039航班一般也由俄羅斯進入格魯吉亞。

CZ6039航班和CA781航班原本的航線距離，與J28243航班疑似被俄羅斯防空部隊擊落的格羅茲尼上空，大約只有130公里，而繞飛前後的飛行時長相差並不多。

據不完全統計，中國航司途徑俄羅斯南部的航線並不多，⼀般是從中國往返南歐、土耳其和高加索諸國的航班，目的地包括格魯吉亞、土耳其、塞爾維亞、匈牙利、意大利和西班牙等。目前，南航經過高加索地區前往歐洲的航線大致有6條，已全部繞過了俄羅斯南部地區。

飛行數據網站圖表顯示阿塞拜疆航空失事客機曾在阿克套上空盤旋。（X@Flightradar24）

圖為於2024年12月26日發布的照片，圖中可以看見緊急服務人員在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機墜毀現場工作。（Reuters）

圖為2024年12月25日，阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀。圖為客機的殘骸。（Reuters）

2024年12月25日聖誕節當天，阿塞拜疆航空J28243航班客機在飛往俄羅斯格羅茲尼機場途中遇險，後在哈薩克墜毀，造成機上至少38人遇難。該客機發生事故當天，格羅茲尼曾遭遇烏克蘭無人機襲擊。俄羅斯車臣共和國安全委員會秘書卡德羅夫稱，車臣防空部隊「擊落了所有東西」。

據近期飛行數據，由中國航司執飛的中國往返西歐、北歐等航班（目的地包括英國、法國、德國、荷蘭等）的飛行軌迹並無太大變化，仍在穿越俄羅斯大陸。

上述航班一般從中國往北飛入蒙古國，然後從蒙古國入境俄羅斯，然後橫穿俄羅斯中北部大陸，最後從俄羅斯西北部入境歐洲。上述路徑一般是中國至歐洲往返的最短航線，通常在莫斯科以北飛過，這種航線距離烏克蘭以及俄羅斯南部高加索地區均較遠。

2022年2月，俄烏戰爭爆發，歐美國家與俄羅斯相互制裁，互關領空。此後，歐洲航司往返中歐均往南飛，繞過俄羅斯，成本大約增加10%-20%，⽽中國航司則照常，這也一度引起歐洲航司的不滿。