阿塞拜疆航空客機墜毀　資深機長：或遇鳥擊後飛行操縱系統損壞

阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）一架載有67人的客機12月25日在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，造成大量傷亡。內地資深機長陳建國發文分析稱，可能是飛機遭遇鳥擊之後飛行操縱系統損壞，飛機師失去對飛機的操縱控制，最後失控墜毀。



影片顯示阿塞拜疆航空客機出事一刻，客機原想緊急降落（影片截圖）

影片顯示阿塞拜疆航空客機出事一刻，客機原想緊急降落（影片截圖）

影片顯示客機未能成功降落，撞落地面後冒起大火（影片截圖）

影片顯示客機未能成功降落，撞落地面後冒起大火（影片截圖）

影片顯示客機撞落地面後冒起大火，然後濃煙滾滾（影片截圖）

外媒報道指，出事地點位於阿克套機場附近，飛機出事前曾發出求救訊號，擬在阿克套緊急降落，但最終墜毀。根據初步了解，這宗事件疑是由飛機與鳥群相撞引起。但另有傳媒報道，客機疑是因遇上濃霧而改道。

阿塞拜疆航空一架客機2024年12月25日在哈薩克西部墜毀（Reuters）

阿塞拜疆航空一架客機2024年12月25日在哈薩克西部墜毀（Reuters）

陳建國稱，根據Flight Radar24的數據顯示，這架飛機在墜毀前很久已處於空中失控狀態。很有可能飛機師在試圖控制飛機，但是飛機並沒有處於可控狀態。

陳建國稱，從現有的信息顯示，飛機最後是在失控狀態下撞地，最後的下滑軌跡明顯偏陡峭，有可能飛機已經沒有動力，或者飛機師已無法控制飛機狀態。

如果報道和數據屬實，可能的原因是飛機遭遇鳥擊之後，不僅可能引擎受損，而且有可能飛行操縱系統也受損，造成飛機師無法控制飛機。

最後墜毀的狀態顯示飛機可能失去動力，也就是飛機可能因為沒有燃油或者引擎損壞沒有了動力。從數據分析（如果數據準確），更大的可能是飛行操縱系統損壞，飛機師失去對飛機的操縱控制，飛機最後處於失控狀態墜毀。