西藏6.8強震撼珠峰已奪36命　｢全球最高酒店｣劇烈搖晃畫面曝光

今（7）日上午9時5分，西藏日喀則市附近發生里氏特制規模6.8極淺層地震，震源深度僅10公里。內媒《南方＋》報道，截至上午11時23分，地震已造成定日縣32人死亡、38人受傷，超過1000戶房屋倒塌；拉孜縣則有2人死亡、15人受傷；薩迦縣則報告2人受傷及39戶房屋倒塌。



這張2003年5月18日在尼泊爾拍攝的照片中，可以看到珠穆朗瑪峰在海拔約8850公尺的環境狀況。（Getty）

此次地震震央位於西藏與尼泊爾交界，靠近世界最高峰珠穆朗瑪峰。據英國《每日郵報》指出，美國地質調查所（USGS）數據顯示，珠峰地區也偵測到4.5級地震。

此次地震震央位於西藏與尼泊爾交界，靠近世界最高峰珠穆朗瑪峰。

全球「最高飯店」劇烈搖晃

震央附近的尼泊爾薩加瑪塔國家公園（Sagarmatha National Park）內，當地捕捉到地震來臨時的震撼畫面：整座山頭劇烈左右搖晃，水池波紋擴散，顯示地震影響範圍之廣。

地震發生時，位於珠穆朗瑪峰附近山脊的「珠峰觀景酒店」（Hotel Everest View）亦劇烈搖晃。監視器畫面顯示，酒店及周邊山頭、樹林在震波中明顯上下晃動後又左右搖晃。一名戴毛帽的男子迅速衝出酒店，畫面驚心動魄。

珠峰觀景酒店及座落的山頭、附近樹林先是明顯上下晃動。（X影片截圖）

根據珠峰觀景酒店官網介紹，酒店位於海拔13000英尺（約3880公尺），2004年被健力士世界紀錄列為「海拔最高飯店」（Highest Placed Hotel），是登山客夢寐以求的住宿點。酒店所處的薩加瑪塔國家公園屬於聯合國教科文組織世界遺產名錄。

珠峰登山客安危未明

目前尚不清楚地震發生當時，珠穆朗瑪峰是否有登山客活動。歷史上，2015年尼泊爾規模7.8地震曾引發珠峰雪崩，導致22人死亡。