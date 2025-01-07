西藏地震珠峰附近村鎮震感強烈　拉孜有房屋受損　大本營遊客安全

1月7日上午9時5分，西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震。巴松村一賓館老闆稱，地震後村內停電，今次是近9年震感最強的一次。

珠峰附近村鎮震感強烈。珠峰大本營景區的工作人員稱，大本營的遊客及景區人員已安置好。



《澎湃新聞》報道，次仁格旦是定日縣紮西宗鄉巴松村珠峰牛頭賓館的老闆，他憶述，地震時整幢賓館都在晃動，放置飲料的櫃都因劇烈的晃動倒下。當他跑到賓館外的空地時，發現周邊已經聚滿村民。經了解，巴松村沒有人員傷亡和房屋倒塌，但村內在地震後停電。

次仁格旦稱，2015年尼泊爾發生大地震時，巴松村的震感很強烈，而今次是近9年震感最強的一次。

拉孜是通往珠穆朗瑪峰的必經之地，縣城距珠峰大本營僅100餘公里。原定1月7日出發到珠峰大本營的遊客，在社交平台上分享路過拉孜縣城時，當地有部分房屋因地震受損。

原定1月7日出發到珠峰大本營的遊客，在社交平台上分享路過拉孜縣城時，當地有部分房屋因地震受損。（小紅書）

原定1月7日出發到珠峰大本營的遊客，在社交平台上分享路過拉孜縣城時，當地有部分房屋因地震受損。（小紅書）

原定1月7日出發到珠峰大本營的遊客，在社交平台上分享路過拉孜縣城時，當地有部分房屋因地震受損。（小紅書）

地圖顯示，當地受影響的鄉鎮村莊大致沿著朋曲河分布，震中的西南方則是珠穆朗瑪峰，直線距離5、60公里。

珠峰大本營景區的工作人員介紹，2024年10月份大本營已經將帳篷撤走，目前遊客可以乘坐環保車到大本營遠眺珠峰，但不能住宿。地震時大本營的遊客不多，只有3、5個，但大本營震感強烈，整個地面都感覺在搖晃，遊客們都緊急躲入環保車內，「他們在車上都很安全，景區人員、遊客都沒問題，情緒也很穩定」。

中國科學院珠穆朗瑪峰大氣與環境綜合觀測研究站觀測主管席振華。（新華社）

席振華是中國科學院珠穆朗瑪峰大氣與環境綜合觀測研究站（下稱「珠峰站」）的觀測主管，已在珠峰站工作11年。地震發生時，席振華僅裹着被子就從屋中跑出。

他介紹，地震發生時樓棟晃動得很厲害，到處都能聽到「嘩嘩」響聲，好在目之所及沒有房屋損失和人員傷亡。當時，珠峰站附近氣溫超過零下20°C，但周邊村民也顧不上寒冷，陸續跑到空地。

24歲的頓當是曲宗村人，曲宗村是紮嘎曲最上遊的村落，也是離珠峰遊客大本營最近的村落之一。頓當介紹，地震後，曲宗村有部分年代久遠的土坯房倒塌。地震一個小時後，餘震還在持續發生。