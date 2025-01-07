王星疑被賣豬仔到詐騙園區　憔悴近照曝光　頭髮被剃腿上有紅斑

內地年輕演員「星星」（原名王星）傳出在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，引發廣泛關注。



泰國湄索警察局今日（7日）通過社交媒體公布了一張疑似王星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，腿上有紅斑。



泰國湄索警察局公布了一張疑似王星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，腿上有紅斑。

泰國湄索警察局公布了一張疑似王星的近照。

王星3日凌晨前往泰國拍戲，之後在泰緬邊境失聯。（微博圖片）

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內媒報道，王星的弟弟王秦表示，他已於6日下午和王星通過視像電話，確認其人身安全，「只是精神上看著不太好」；他（王星）說今天（7日）會被送到湄索機場還是哪裡，但目前還沒跟我聯繫，還在等。

泰國媒體今日（7日）稱，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）透露，在湄索邊境附近發現了王星，省警察第6區正在那裡等待接回星星。

泰國警方稱，王星是被緬甸邊防部隊（BGF）拘留，緬甸方與泰國當局協調後，今天中午過後就送回泰國。

王星與多位藝人合照。

1月5日，演員王星的女友嘉嘉利用社交賬戶「失眠爹地」在社交平台上發文求助，稱男友星星（王星）赴泰國進組拍戲，到達曼谷後，被「劇組」對接方「顏十六」告知直接去開機儀式現場附近的酒店，然後乘坐上其統籌安排的車輛，之後於北京時間1月3日中午12時許在泰緬邊境失聯。

內地演員徐大久其後在網絡爆料說，王星已進入園區，且頭髮被剃掉，確認目前已在妙瓦底。

王星失聯後，王星女友向上海市公安局和中國駐泰國大使館、駐清邁使領館尋求幫助，並於1月6日抵達泰國曼谷，向泰國警方報案。

王星曾在電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》里飾演牧童，他還先後出演《玫瑰的故事》《獵罪圖鑒II》等熱播影視劇。其失聯消息發出後，有多位內地演員在社交平台發聲，希望他能早日平安歸來。

泰國影視圈人士發聲：相關公司未招中國演員

據聊天記錄顯示，「副導演顏十六」自稱來自Gmm Grammy，即亞洲歌萊美傳播股份有限公司（GMM Grammy Entertainment PCL），是擁有泰國60%以上市場的國際性唱片公司，旗下擁有電視製作公司。

據《紅星新聞》報道，曾參加過妙瓦底電詐園區營救行動的志願救援隊隊員「傑克小蘇」，是國內某著名企業駐東南亞員工、中資企業總商會會員。他因在曼谷求學時參加了泰國的選秀節目，此後又飾演過當地偶像劇，在泰國當地頗有名氣，也熟悉泰國影視圈。

「傑克小蘇」介紹，從未聽說過Gmm Grammy（亞洲歌萊美傳播股份有限公司）從中國招演員，他們都用本公司藝人。在泰國展開影視工作的「泰有文化」一名負責人證實了「傑克小蘇」的說法。他表示Gmm Grammy是東南亞最大的影視娛樂公司之一，他們從來沒有在中國找演員過去拍攝，沒有相關需求。