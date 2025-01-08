王星獲救女友仍未見本人「不敢鬆懈」　泰警：狀態正常不可探視

疑似經泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區的內地年輕演員王星（又名：星星）在失聯4日後，於1月7日獲救安全返回泰國。



在網絡發出求救，於1月6日抵達泰國的王星女友嘉嘉表示，王星獲救後她還未見到本人，「在沒有見到星星本人之前仍不敢有半點鬆懈」。泰國警方相關人士表示，目前案件細節還在整理當中，王星還不能接受探視或者離開，需要接受評估。



內地演員王星獲救。（ＣＧＴＮ）

1月3日中午在泰緬邊境失聯的王星，於當地時間1月7日下午三四點從緬甸被移交入境泰國，目前在泰國湄索警局管控之下。泰國警方表示，人是安全的，狀態也正常。

抵達泰國的王星女友嘉嘉昨日（7日）在微博更新救人進度表示，從媒體新聞看到了星星的諸多消息，中國駐曼谷大使館工作人員告知她，正與警方積極交涉，以推動救援進度，目前還需耐心等待。雖然王星已獲救返回泰國，但嘉嘉表示，「在沒有見到星星本人之前我仍不敢有半點鬆懈。」

泰警相關人士表示，目前本起案件整個過程的細節還在整理當中，包括王星如何被騙、如何求救，都要在確定之後才能向公眾發布。目前，王星還不能接受探視或者離開，還要接受評估。

女友發文表示，仍未見到王星本人。

王星與藝人合影。

此前，內地演員徐大久在網絡報料說，王星進入緬甸詐騙園區後，頭髮被剃掉。對此，警方相關人士表示，王星確實在緬甸時被剃了光頭。

該人士稱，此前也有不少外國人從湄索前往緬甸，出境時，當地警方都會在離境口岸給離境人員拍照登記，並提醒他們不要上當受騙，但有些人去了緬甸發現被騙後，會以非法方式返回泰國。往往遇到這種情況，警方需要一個月來處理，但王星的個案情況比較特殊，所以不知會不會特殊處理。

王星：過境後才知被騙不敢反抗

泰國國家移民局相關人員曾透露，王星在泰國各檢查站沒有正式的出境記錄，有可能是通過自然路徑離境，或是被帶走，或自行離開。

據泰國警方在社交媒體上披露的消息顯示，泰國警方初步了解得知，王星在抵達湄索邊境後，有人通過船只在那接他過境。王星獲救後表示，當他被帶過境後才意識到自己被騙，但他不敢反抗。

目前，此案仍需進一步調查、詢問，並進行詳細審查。接下來，王星將進入泰國國家轉介機制，若確認他是人口販賣的受害者，將會進入保護程序，並通過泰國移民局的相關程序安排將其送回國，並聯系其家人接收。若涉及任何犯罪行為，將按照法律程序繼續處理。