王星抵泰9小時後失聯過程成謎　被私家車載往泰緬邊境CCTV曝光

撰文：朱加樟
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內地年輕演員「星星」（原名王星）在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，引發廣泛關注。

泰媒公布王星失聯前的閉路電視片段，顯示王星乘坐的車曾出現在達府湄索縣邊境檢查站前的公路。

王星乘坐的車曾出現在達府湄索縣邊境檢查站前的AH-1公路，靠近泰緬邊境。（影片截圖）
王星乘坐的車曾出現在達府湄索縣邊境檢查站前的AH-1公路，靠近泰緬邊境。（影片截圖）

泰媒公布的時間線顯示，王星3日凌晨2點到達曼谷素萬那普機場，一名男子開車接機。早上10點，這輛車出現在達府湄索縣邊境檢查站前的公路。11點女友稱與王星失去聯繫，有目擊者稱王星被一名緬甸人用農夫車接走。

泰國8台7日也公布王星失聯前的閉路電視片段，片段顯示，王星乘坐的車曾出現在達府湄索縣邊境檢查站前的AH-1公路，靠近泰緬邊境。它被確定為發現星星失蹤的最後一個坐標。

泰國湄索警察局公布了一張疑似王星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，腿上有紅斑。
泰國湄索警察局公布了一張疑似王星的近照。
王星3日凌晨前往泰國拍戲，之後在泰緬邊境失聯。（微博圖片）
內地演員王星到泰國後失聯，疑似被運到緬甸。

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王星與多位藝人合照。

王星曾在電視劇《狐妖小紅娘月紅篇》里飾演牧童，他還先後出演《玫瑰的故事》《獵罪圖鑒II》等熱播影視劇。其失聯消息發出後，有多位內地演員在社交平台發聲，希望他能早日平安歸來。

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