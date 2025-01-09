「成都挖水晶」小紅書爆紅　專家提醒：或含有害元素勿隨身攜帶

內地社群平台「小紅書」近日掀起一股「成都挖水晶」熱潮，吸引大批民眾前往四川周邊小山「挖礦」。內媒《紅星新聞》報道，關於「成都挖水晶」的心得筆記已超過上萬篇，採挖地點主要集中在天府新區、彭州、崇州及都江堰等地。



對此，四川核地質調查研究所規劃設計咨詢中心主任李鋒表示，自然界中的水晶主要成分是二氧化硅，而方解石主要成分為碳酸鈣，兩者截然不同。李鋒強調，自然界中的水晶可能含有少量對人體有害的元素，不建議隨身攜帶，拍照留念即可。

四川成都周邊興起「挖水晶」熱，小紅書上出現近萬篇筆記攻略。（紅星新聞）

有成都市民朱先生在網民推薦下前往天府新區一座小山，成功找到一些晶體，「岩石夾縫間有多種顏色的晶體，洗淨後可作裝飾品，晶瑩剔透，非常好看」。但礦石愛好者陳先生透露，隨著挖礦熱潮升溫，公開的熱門挖掘地點多已被挖掘殆盡，而且多數找到的只是方解石，真正的水晶比較少。

陳先生還提醒，水晶多出現在花崗岩和玄武岩較多的地方，但採挖位置往往位於岩壁下方，存在落石或滑坡風險，採挖者應時刻注意安全。

此外，四川方策律師事務所律師郭剛指出，在特定條件下，個人野外採挖水晶可能觸犯法律，特別是若行為造成自然環境破壞，將面臨相應處罰。

李鋒補充，自然界水晶因含有不同微量元素會呈現出不同顏色，例如含鐵元素的水晶可能呈紫紅色或土黃色，「建議大家以拍照留念為主，不要隨身攜帶」。