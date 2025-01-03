歌迷已成科學家　中國16個種蜘蛛以周杰倫歌曲命名　稻香星晴入列

中國《動物學研究：多樣性與保育》（Zoological Research: Diversity and Conservation）英文期刊近日發表了一篇有趣的研究論文，顯示16個在西雙版納新發現的蜘蛛物種以周杰倫歌曲命名，諸如「安靜艾蛛」、「晴天彭園蛛」、「稻香朱園蛛」等，引發內地網民熱議。



這篇論文由銅仁學院米小其教授為第一作者，中國科學院動物研究所李樞強研究員為通訊作者。根據《紅星新聞》報道，米小其表示，物種命名要求在一個類群中不能重名，要給16個新種蜘蛛命名挺耗時間，採用歌曲名簡單省時。此外，他還呼籲社會大眾重視生物多樣性保護。

該研究發現了蜘蛛科中的6個新屬和16個新種，這些新種的名稱以拼音形式來自周杰倫的經典歌曲，如「倒帶艾蛛」、「星晴艾蛛」、「夜曲王園蛛」、「彩虹尹園蛛」等。據悉，研究團隊自2006年開始進行西雙版納蜘蛛分類的研究，迄今已在國際期刊發表78篇相關學術論文。

示意圖（《蜘蛛俠》（Spider-Man）2002電影劇照）

此命名方式引起廣泛討論，內地網民紛紛「隔空喊話」周杰倫「你的歌迷已經是科學家了！」另有網民戲稱，「這些蜘蛛的名字一聽就很酷，但也暴露了作者的歌單，可能是作者一邊聽歌一邊命名的」。

其實，這並非周杰倫首次被科學界拿來命名。據悉，2020年，中國科學院南京地質古生物研究所的一名碩士研究生將一種5億年前的獨特三葉蟲命名為「范特西蟲」；早在2009年台灣鹿林天文台發現的小行星257248，亦於2011年正式命名為「周杰倫小行星」。

發表此篇論文的《動物學研究：多樣性與保育》為中國科學院昆明動物研究所出版的英文季刊，旨在推動動物分類學與生物多樣性保護的研究。