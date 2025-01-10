緬甸詐騙營｜父跨年夜接失聯9個月兒子電話：背後還傳來吼聲

內地演員王星在泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區獲救，引發全國關注，內媒揭發有大批國人仍然受困在詐騙園區。在王星被解救的1月7日，有名戴女士在緬甸被困人員家屬互助群內，用在線文檔統計被困人員信息，希望獲得社會關注。另外，更多受害者的經歷隨之曝光，有杭州健身教練網貸欠錢被騙去緬甸，還有家長在跨年夜接到失聯9個月的兒子來電，卻在電話聽到有人在吼。



1月9日，話題「全國174位星星被困緬甸聯合求救」引起熱議，衝上熱搜。自去年6月開始，受害者家屬便自發建起互助群，目前有近500名成員。據登記資料顯示，失聯者以男性佔絕大多數，女性是個位數。年齡方面，最小的失聯者只有14歲，最大的則50歲，失聯時間大多在兩三個月到一年，長的有兩三年。

1月7日演員王星被解救：

小戴是其中一名失聯者，此前在杭州任職健身教練。其姐姐稱，弟弟去年想做直播，覺得能賺大錢，為此他們一家不斷勸導，「他也聽不進去」。去年9月25日，弟弟打電話稱後悔沒聽家人的話，並借了5000元（人民幣．下同）。後來，她聽弟弟友人說，他是因為給網絡女主播打賞借了網貸，一個月要還約幾千元。到了9月30日上午，弟弟再打電話稱國慶不回家，但她後來才知道他當天其實是要坐飛機去雲南西雙版納。

10月27日，由於一直聯繫不上小戴，其母報了案。民警調查發現，小戴從蕭山機場坐飛機去西雙版納後就再無行蹤。11月，經警方調查，發現小戴在緬甸佤邦境內。去年11月，公安部在萬海聯合打擊，帶了一批人出來，「可惜我弟弟不在這些人裏面」。

延伸閱讀：緬甸詐騙營｜英國海歸憶困「小黑屋」折磨18日：後背被打成紫黑色

受害者盧亦浩被虐的畫面。（現代快報）

來自安徽的31歲男子小劉則是因想幫家人減輕負擔被誘騙。據其姐姐介紹，小劉失聯前一個月，爸爸剛做了手術，且後續還要再做一次，媽媽身體也不好。本在亳州工作的小劉之後辭職，並在失聯前幾天向朋友透露自己找到份工作，內容是去泰國幫人背藥，一天去一天回就能賺到錢。即使朋友勸他天上不會掉餡餅，但小劉還是去了，還跟女友謊稱是去南京工作，賺到了錢就把家裏好好裝修下。

2024年7月26日，小劉從亳州坐網約車到鄭州，再乘飛機到西雙版納。7月28日，朋友曾問小劉是否安全，獲回覆「OK」，走了6小時山路，但隨後就沒了消息。8月，小劉家人才從普洱警方了解到，小劉在7月27日傍晚6點左右已經在緬甸境內，其姐輾轉打聽到弟弟很可能被困在緬北撣邦萬海和當陽地區。

到了10月14日，小劉女友接到小劉語音電話，並哭著告訴他眾人正東奔西跑地找他，他媽媽眼睛都哭壞了，但小劉卻讓他們不要找，「明顯是有人故意讓他這麽說的」。此後，小劉再也沒任何消息。

小劉可能的被困位置。（魯中晨報）

來自湖北的張先生在浙江溫州打工20多年，兒子小張3歲時，他和老婆離婚，之後兩父子一起生活在溫州。初中畢業後，小張到江蘇南京一家酒店打工。

張先生透露，兒子失聯前10天，自己要做手術，那時兒子說會給錢他付住院費。可到了做手術那天，小張沒出現，張先生出院後發現電話也打不通，於是在論壇上發尋人啟事。後來，小張一名朋友透露，小張曾跟他們說要去緬甸。去年4月7日，小張最後一次聯繫朋友，稱自己沒生命危險，後面就再也沒聯系了”。

12月31日晚上近9時，張先生接到一個開頭為「0095」的境外電話，電話裏傳來喊「爸爸」的聲音，讓他激動得哭了。當時，張先生問小張在哪，獲回應在緬甸，但不能說具體位置。可是，電話只持續了一分多鐘，張先生聽到電話那邊有人在吼，推測他受到控制，只是被安排打電話。