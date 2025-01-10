緬北詐騙｜公安部：「四大家族」案入訴訟環節　但犯罪形勢仍嚴峻

緬甸電信網絡詐騙問題近日因演員王星等案再掀廣泛關注，周五（10日），公安部召開新聞發布會，新聞發言人張明就此進行了介紹，指「四大家族」犯罪集團案件陸續進入訴訟環節，並提到儘管打擊治理工作取得了明顯成效，但當前犯罪形勢依然嚴峻複雜。同時，會上透露，2024年，全國公安機關共有208名民警、174名輔警因公犧牲。



會上指，針對緬北涉華電信網絡詐騙問題，2023年7月部署開展打擊緬北涉華電信網絡詐騙犯罪專項工作以來，公安部依托中緬執法安全合作機制，指揮雲南、浙江等多地公安機關聯合作戰，全力開展案件偵辦。截至2024年底，已累計抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人5.3萬餘名，徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢「四大家族」犯罪集團，臨近邊境的緬北地區規模化電詐園區被全部鏟除，專項工作取得階段性重大戰果，帶動全國電信網絡詐騙立案數和損失大幅下降。目前，「四大家族」犯罪集團案件已經陸續進入訴訟環節。

儘管打擊治理工作取得了明顯成效，但當前犯罪形勢依然嚴峻複雜。一是案件仍處高發期，電信網絡詐騙仍然是發案高、損失大、危害嚴重、群眾反映強烈的主要犯罪類型。二是跨國有組織特征明顯，詐騙集團組織嚴密，有的實施封閉式管理，通過暴力手段對窩點底層人員實施非法控制。同時，詐騙頭目和骨幹指揮境內人員從事App製作開發、引流推廣、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密。

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王星獲救。（網絡圖片）

王星（頭戴黑帽者）被移交泰國。（湄索警方供圖）

三是詐騙手法加速翻新，詐騙分子緊跟社會熱點，迎合個人喜好，為各年齡段、各職業背景、各學歷層次的人量身定制詐騙劇本，受騙群體廣泛。四是境外窩點規模仍然龐大，緬北涉詐犯罪問題得到明顯改觀，但境外仍存在大量為電信網絡詐騙提供場所的所謂「科技園」、「開發區」等。五是攻防對抗不斷加劇升級，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能等新技術，不斷更新升級犯罪工具。

另一方面，周五是第五個中國人民警察節。會上透露，2024年，全國公安機關共有208名民警、174名輔警因公犧牲，4743名民警、3710名輔警因公負傷，授予（追授）全國公安系統一級英模2名、二級英模59名，選樹宣傳全國「公安楷模」個人2名、集體6個，「最美基層民警」20人。