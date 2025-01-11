王星凌晨從泰國返抵上海浦東　發文報平安：感謝祖國，感謝女朋友

內地演員王星日前在泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區後獲救，引發全國關注。1月11日淩晨0時55分許，王星從泰國搭乘飛機抵達上海浦東國際機場，此時距離他1月2日從浦東機場乘飛機前往泰國，剛好是第10天。之後，他在微博發文報平安，並感謝祖國，感謝女朋友。



淩晨1時20分許，上述航班乘客龍先生（化姓）在浦東機場向內媒表示自己在飛機上見到了王星。飛機落地後，王星與一男一女在相關工作人員的陪同下率先下機。另一名乘客戴女士（化姓）則表示，王星一行三人乘坐的是經濟艙，但他們落地後比商務艙的乘客更早下飛機。

1月11日淩晨0時55分許，王星從泰國搭乘飛機抵達上海浦東國際機場。（央視新聞）

機場工作人員介紹，王星乘坐的航班落地後停靠的是遠端的停機位，在相關部門工作人員的陪同下率先報關後出關，並離開機場。

到淩晨3時56分，王星在微博發文報平安，稱此時此刻，自己已經回到祖國的懷抱。這個讓他感到溫暖、踏實、自由的懷抱。在異國他鄉，是祖國的強大給了自己勇氣和希望。他對每一位幫助我的朋友們，未曾謀面的網友們稱：「我只是一個特別普通的人，會害怕，會憂慮……可就在我快要徹底放棄的時候，是你們給了我希望，讓我再選擇相信一點，再堅持一下，幫助我回到我愛的祖國，愛我的人身邊。我由衷的謝謝你們！」

王星發文報平安。（微博）

他又非常感謝中國政府，中國駐泰、駐緬大使館，中泰警方等各個執法部門，「感謝你們一直在我們背後努力著！」

最後，他感謝了自己的女朋友，「love can fight everything」。

此前，泰國警方稱，經初步調查確認王星為人口販運受害者。其於1月3日入境泰國，隨後越境進入緬甸妙瓦底。

王星失聯事件的時間線（泰國時間）：

1. 事件發生前，王星通過微信群收到演員工作通知，決定前往泰國了解工作詳情。

2. 1月2日晚上9點左右，他從中國上海浦東機場出發。

3. 1月3日淩晨2點左右，抵達曼谷素萬那普機場。

4. 隨後，他乘坐安排的車輛前往泰國猜納府，約在早上7點左右到達。

5. 約在早上9點左右，他途經甘烹碧府。

6. 約在上午10:34，他經過泰國達府湄索縣。

7. 接着，約在上午11點左右，王星失去聯繫。

