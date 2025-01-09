內媒起底王星失蹤案神秘人｢顏十六｣　業者透露其曾向多人借錢

撰文：許祺安
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據此前報道，內地演員王星遭自稱是「顏十六」的演員統籌騙至緬甸詐騙園區後獲救。內媒《紅星新聞》報道，內地近日有多名演藝圈人士被騙赴泰緬邊境，被自稱是「顏十六」等人邀請的就有至少10人，其中有4人被騙至泰國。

內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）
內地25歲男模特兒楊澤琪去年12月在泰緬邊境失聯，與王星失聯經歷極度相似。（微博）

「顏十六」至少已騙4人赴泰

據報道，演員王星被騙赴泰國前，曾在某專業演員群中看到一則招聘信息，並在群里添加了自稱來自泰國GMM Grammy公司的演員統籌「顏十六」。而在泰緬邊境失聯的25歲模特楊澤琪收到的組訊統籌拍攝公司，其中之一為「顏十六」的浙江顏氏天藝影業公司。

王星近照。（泰國警方）
有演員發文稱顏十六是業內人士。（紅星新聞）

除了演員，劇組的工作人員一樣也有受騙。據介紹，河南的賈女士21歲的燈光師兒子也是通過「顏十六」去泰國「拍電影」，至今仍失蹤。

公開資料顯示，GMM Grammy中文名為亞洲歌萊美傳播股份有限公司，成立於1983年，由泰籍華裔黃民輝創辦。GMM Grammy公司已於7日發布聲明，稱公司與王星被騙一事沒有任何關係；其不會通過私人渠道聯繫任何個人。

有演員接到「顏十六」赴泰拍戲邀約的演員詢問劇組情況時，「顏十六」聲稱「不能發，和軍方有關」。內媒《大河報》報道，有服裝師稱，2017年，「顏十六」曾向在橫店影視基地認識的人都借了錢，有多有少。

「顏十六」聲稱「不能發，和軍方有關」。（紅星新聞）
失聯模特楊澤琪收到的組訊統籌拍攝公司，其中之一為浙江顏氏天藝影業公司。（紅星新聞）

「顏十六」是「業內人士」，曾稱微信被盜

據《紅星新聞》報道，有多名演藝圈從業者表示，「顏十六」過去十年曾在橫店多個劇組擔任群演、動作指導、導演等職位。其本名顏文磊，江蘇連雲港人，有「顏峻楓」等多個網名。2018年，他還曾以顏峻楓為名執導過電影《絕地重生之黎明》。

浙江顏氏天藝影業有限公司的法定代表人即為顏文磊，目前該公司為稅收違法狀態，當地文成縣稅務局南田稅務所將其標註為「稅收異常非正常戶」。

疑似顏十六否認傳聞。（紅星新聞）

而事件發酵後，「顏十六」曾自稱其微信賬號被盜：「我的微信被盜了，最近一個月的事情和我沒有關係，我從來沒有聯繫過任何人，接戲請小心，如果是我的戲，請確定是不是我。」

據《南方周末》報道，顏文磊老家村幹部介紹，顏文磊從事演藝工作多年，2024年，他在鎮上做了幾個月快餐。目前顏文磊的妻子、兩個小孩和父母生活在村子裡，家庭條件「比較窮」。

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