江西女李宜雪長期控訴「被精神病」　官方：患特定恐怖障礙已出院

撰文：陳進安
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近日，江西女子李宜雪長期控訴「被精神病」，日前再次被送往精神病院，令她的近況廣受關注。南昌警方今日（11日）發布通報，稱李宜雪患有「特定恐怖障礙」等精神疾病，屬於「嚴重精神障礙」，並已由其父親於今早接送出院。

這份由南昌市公安局和南浦街道辦事處聯名發布的長篇通報，詳細列舉了李宜雪自2019年至2024年間的多次擾鄰紀錄，警方因此累計出勤34次，處理過她揚言自殺、侮辱誹謗、音響擾民等行為，她甚至導致上下層4戶鄰居搬家。

根據通報，33歲的李宜雪在2024年12月14日接受精神鑑定後閉門不出，並曾將長柄鐮刀的刀尖伸出門外，最終於12月22日被多部門聯合送往江西省榮軍優撫醫院就診。醫院經過近兩周的觀察後，於1月4日確認她患有「強迫性障礙、特定恐怖障礙及人格障礙」，並評估為3級危險性。

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李宜雪稱遭警員猥褻被送進精神病院。（影片截圖/澎湃新聞）

儘管醫院建議她留院治療，李宜雪及其父親最終選擇出院。李父於1月6日向醫院提出申請，院方對李宜雪及李父選擇出院的相關要求、風險管控、緊急救濟辦法等進行告知，並於今日完成出院手續。

不過，李宜雪的精神病史引起了部分網友的質疑，認為與其發布長篇大論的通報，都不如讓李宜雪「公開亮個相」來得有效，否則通報越多，大家越是不信。

李宜雪曾於2022年舉報當地輔警猥褻，隨後被強制送院近2個月，此後多次透過網路控訴維權。今年12月14日，她發出求救短片，指控派出所長帶人闖入其家，並指「他們太可怕了，10幾個男的對付我」，引發了網友的關注及支持。

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