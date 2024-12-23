曾稱遭警員猥褻被送入精神病院　江西指李宜雪患人格障礙再送診

綜合內媒報道，2022年，來自江西南昌的女子李宜雪自稱因告發輔警猥褻，被送精神病院強制治療兩月。



2024年12月，自稱是「李宜雪」的網民拍片稱自己與外界失聯，官方連續發佈兩條情況通報，稱李宜雪一直在家中，北京的專家認定李宜雪患強迫性障礙、人格障礙，社區再次將李宜雪送診。



李宜雪稱遭警員猥褻被送進精神病院。（影片截圖/澎湃新聞）

據《中國新聞周刊》此前報道，2022年4月22日凌晨，李宜雪被江西省南昌市公安局西湖分局丁公路派出所送到江西省精神病院，住院56天。李宜雪稱，被送院前，她曾向丁公路派出所告發輔警賴某吉猥褻自己。出院之後，李宜雪開始在網絡平台曝光自己的遭遇，稱自己在治療期間遭到毆打與虐待。

李宜雪稱遭警員猥褻被送進精神病院。（影片截圖/澎湃新聞）

李宜雪稱遭警員猥褻被送進精神病院。（影片截圖/澎湃新聞）

南昌市公安局西湖分局於2022年12月21日發佈通報稱，經調查，認定賴某吉不存在猥褻行為，公安機關已依法作出不予立案決定。輔警賴某吉私自會見糾紛當事人，違反工作紀律，未能通過員額制輔警過渡政審，遂於2022年9月5日離職。

當地警方於2022年12月21日發佈通報。

2024年12月，一位自稱「李宜雪」的網民拍片稱有人闖入她家拿走了攝像頭、儲存卡並威脅，自己與外界失聯。

「李宜雪」影片截圖。

李宜雪。（中國新聞周刊）

12月17日，江西省南昌市西湖區融媒體中心發布情況通報稱，出於對李宜雪的關心，街道和社區工作人員自12月14日起每日上門了解情況，李宜雪一直在家中，其父親和工作人員也與她通了電話，不存在網友反映的問題。

南昌市2024年12月17日通報。（@南昌西湖區發佈）

12月22日，當地再次發佈通報稱，李宜雪因直播時辱罵他人，被警方傳喚後要求聘請北京權威機構對自己的精神狀況和行為能力進行司法鑑定。首都醫科大學附屬北京安定醫院專家於12月13日來到當地，前往李宜雪家中鑑定，並全過程錄音錄像。

北京安定醫院認為，被鑑定人李某雪診斷為強迫性障礙、人格障礙，實施違法行為時辨認、控制能力完整，評定為完全責任能力。鑑於李某雪當前病情狀況，12月22日街道社區依法依規將其送診。