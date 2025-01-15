2025年中國經濟前景　經濟學家分析：外部環境充滿不確定性

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤周二（14日）表示，儘管2025年外部環境充滿不確定性，中國依然堅定致力於穩定經濟增長。他預測，隨著全國兩會的召開，將會有更多政策措施推出。



在第25屆瑞銀大中華研討會上，汪濤指出，中國經濟在2025年將面臨兩大主要挑戰。首先，美國擬加徵關稅將對中國的出口及國內經濟造成負面影響。預計這項政策或將在2025年第三季實施，影響大約四分之一的中國出口至美國的商品，但具體的時間、稅率及影響範圍仍存在許多不確定性。

美國總統當選人特朗普擬對中國加徵關稅。（Reuters）

其次，房地產市場的挑戰也不容忽視。汪濤提到，儘管政府在2024年推出了一系列穩定房市的政策，近期房地產銷售額和銷售面積出現反彈，但由於庫存量大、城鎮化速度放緩及居民高住房擁有率等因素，2025年房地產銷售和新開工情況可能會進一步下滑，雖然降幅將較2024年縮小，市場整體企穩並反彈的時間可能要等到2026年。

在政策層面上，汪濤指出，自2024年9月底以來，中國已推出一系列支持經濟增長的措施，預計在2025年將進一步加大力度，包括可能發行2兆元人民幣特別國債和4.5兆元以上規模的地方專項債，用以支持重大項目及基礎設施建設，並促進居民消費及提高社會保障。

此外，對於人民幣匯率，汪濤預測在加徵關稅、美元走強及中美利差擴大的影響下，人民幣將面臨貶值壓力，但中國央行將採取措施保持人民幣相對穩定，預計2025年人民幣將小幅貶值。

汪濤還指出，2025年全國兩會將落實中央經濟工作會議的各項政策，面對經濟轉型及外部衝擊的挑戰，一些改革措施如戶籍制度改革和社會保障改革等可能會加速推進。