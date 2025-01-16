中國版《魷魚遊戲》興起? 內地興起自律挑戰比要人命更要命

獨處35天，賺取40萬元（人民幣，下同）獎金，你敢挑戰嗎？



中國宏觀經濟不振的大背景下，社會上近期盛行以韓劇《魷魚遊戲》為靈感的新型詐騙：主辦方通過直播間鎖定面對財務困境的人士，以高額獎金引誘他們支付報名費，參加名為「自律挑戰」的遊戲。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



35天不用手機贏40萬獎金 內地男花近萬元報名 1個動作即被淘汰

陳先生沒想到揉一下眼睛，即讓他被指違規淘汰，9000元報名費不獲退還。（騰訊新聞）

「自律挑戰」主要憑藉短視頻傳播，主辦方宣稱挑戰者只需獨自待在酒店房間內一段時間，期間遵守「不遮擋面部」「按時熄燈起床」等規則，即可贏取高額獎金。但看似簡單的挑戰背後卻暗藏玄機。

據《華商報》旗下大風新聞、央視網等報導，陝西寶雞一名張姓男子去年9月刷短視頻時，偶然刷到一個「自律挑戰室」直播間。此後，張姓男子在西安接連參與時長不等的自律挑戰，但因違反合同中規定的「面部遮擋不得超過三秒」等原因而屢試屢敗、分文無收。

前兩次挑戰失敗後，無業且負債的張男仍不死心，向朋友借7000元後再次發起挑戰，希望贏得高達85萬9700元獎金。但他再度失敗，前後累計損失超過2萬元報名費。

張男與親戚說起挑戰失敗的事情後，被告知這是騙局，雖然規則聽起來簡單，但根本不可能成功。之後他決定報警並向市場監管部門投訴，但因雙方簽訂合同，被建議通過法律途徑維權。

於是，張男將舉辦自律挑戰的西安睦鄰文化傳媒公司，以及作為法人的吳姓負責人告上法庭，去年12月進行調解。不過，雙方未就退款金額達成一致，調解失敗，案件目前進入庭審階段。

自律挑戰須簽訂合同。(聯合早報)

自律挑戰公司分布中國各地

陝西張男的遭遇並非個例。《浙江日報》旗下潮新聞上個月報導，來自新疆的張林（化名）去年9月也刷到了一條「自律挑戰」視頻，抱著試試看的心態交了7000元報名費，到成都挑戰「自律30天」賺取30萬元獎金。

不料，張林剛參賽兩天就被認定挑戰失敗，因為他起床時衣服跟褲子之間有些縫隙，被判定為「露背」，違反合同裡「不允許赤裸身體」的規定。

張林此時才自覺上當：「這哪是自律挑戰，完全是文字遊戲。」

主辦方通過短視頻直播間宣傳「自律挑戰」成功案例，並尋找新一批參賽者。（網絡圖片）

貴州省貴陽市觀山湖區司法局曝光的一起案例則顯示，一名孫姓男子繳納6000元報名費參加30天挑戰，但第三天因睡覺時枕頭遮擋面部，被認定違反「不准任意遮擋、躲避燈光監控設備」的規則，挑戰隨即終止。

長沙一名陳姓男子支付9000元報名費參與35天挑戰，由於房間內燈光刺眼，他在第一天就因揉眼睛違反「遮擋面部超過三秒」規則而遭淘汰。

儘管參賽者失敗後沒喪命，但卻因此背負更沉重的債務，離翻身之日也更遙遠，難怪被中國媒體形容為「比要人命還要命」。

中國媒體指出，此類挑戰早已有之，只是名字不同，比如寂寞挑戰、隔離挑戰、禁閉挑戰等，自律挑戰則是換湯不換藥。

《錢江晚報》《新快報》等多家媒體查詢發現，自律挑戰公司分佈中國各地，大多在近兩年成立。

主辦方一般會先詢問參賽者年齡、身體健康狀況與居住地，然後發送規則說明或電子合同，上面詳細寫明不被允許事項。報名費多介於6000至8000元，最高的一項挑戰收費達1萬8000元，挑戰天數在集中在15至35天之間，最高獎勵可達30萬至60萬元。一些公司還會設置階段性獎勵，根據完成天數發放不同金額的獎金。

一家設在哈爾濱的自律挑戰公司，將自律挑戰包裝成一場「戰勝慵懶、成就自我」的考驗，合同內不被允許的事項多達12條。

該公司承諾挑戰過程中沒有隱形套路，一切按照合同執行：「我們的規則都是透明的，電子合同會提前發給參賽者，確保他們瞭解每一條規定。」

一家設在南昌的公司也辯稱商業挑戰正規合法，指自律挑戰在正規酒店舉行，全程由監控記錄，確保活動的透明度和公正性。

內地記者發現有舉辦自律挑戰的公司開業不到一個月，社交平台顯示粉絲近3000人，參加者的片段亦會上載以示公正。（騰訊新聞）

儘管主辦方在保障參賽者的知情權和尊重同意權等方面，似乎做的相當到位，但魔鬼藏在細節裡。

根據合同規則，參賽者須遵守大量細節嚴苛的限制，包括不可以任何形式遮臉、不可背對攝像頭，如發生遮擋背對攝像頭每次不超過三秒；衛生間進入不限次數，單次限時不超過15分鐘，進入衛生間需面對監控站10秒以上。

參賽者也不允許赤身裸體、在監控下將衣物撩起露出身體部位或觸碰隱私部位，做不到即視為挑戰失敗等。

在手機使用限制方面，挑戰者每天可使用12小時手機，可向外界傳遞資訊或交流，但不可以遮擋手機，在監控裡看不到手機單次三秒鐘視為挑戰失敗。手機充電動作限制10秒內完成，超出直接判定失敗。

新疆的張林表示：「錢沒那麼好拿，他們會在你快要成功的時候，找出各種理由判你違規，反正解釋權都在他們那裡。」

內地社交平台上有許多宣傳此類挑戰的片段。(網絡圖片)

律師：自律挑戰類似特殊博彩行為

儘管自律挑戰看似合法，但實際上充分利用參賽者的賭博心態。寶雞的張男就自述：「已經投入這麼多錢了，不能空手而歸。」

上海申倫律師事務所律師夏海龍認為，自律挑戰類似特殊的博彩行為，很容易引發賭徒心理，也可能助長公眾通過小概率、偶然事件不勞而獲的想法，從而引發道德爭議。

夏海龍指出，如果經營者故意設置「消費陷阱」或設定有失公平的約定，消費者可保留證據及時起訴。

中國心理專家也戳穿主辦方對自律挑戰的宣傳包裝。國家二級心理諮詢師甘偉指出，自律挑戰並不能達到自律效果，長時間封閉甚至可能造成焦慮、抑鬱、狂躁，導致參賽者感同能力失調、人格特徵扭曲、社會融入降低。

《魷魚遊戲》主角成奇勳在第二季中痛斥遊戲統治者「利用別人陷入困境的人生」草菅人命時，得到的回答是「參加遊戲都是你們自願選擇的」「我們只是創造了遊戲」。這與自律挑戰主辦方的立場一致，利用自願原則粉飾對參賽者的剝削。

挑戰合同看似沒有誘導之嫌，也讓自律挑戰處於難以管轄的灰色地帶，玩家的悲慘下場似乎只能怪自己貪心，咎由自取。

中國商業資訊平臺虎嗅網1月12日撰文指，自律挑戰鎖定的群體是中年男性，和《魷魚遊戲》參與者幾乎如出一轍，他們往往背負著沉重的外債，渴望天降鉅款鹹魚翻身。

屢敗屢戰的寶雞張姓男子，就是負債參賽，挑戰後反而欠得更多，成為中國不斷壯大負債人群的一員。中國執行資訊公開網資料顯示，截至去年12月底，中國的「老賴」人數已超過850萬人。

山東蒙陰縣法院去年11月曾針對一起自律挑戰糾紛做出裁決，指挑戰規則有「賭」的成分在內，更類似于僥倖行為，有極高功利性，判定主辦方退還挑戰者6000元報名費中的5400元。

即便過來人提醒自律挑戰「是陷阱不是餡餅」，但在經濟不景氣的大環境下，可能有更多人抵擋不住誘惑，寧願鋌而走險。官方有必要提供更多法律保護和輿論引導，以確保更多人不墮入這場中式「魷魚遊戲」陷阱。