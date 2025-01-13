《魷魚遊戲》韓劇版翻版成AV成人電影已不是今年的事，但由於「正版續集」演員朴成焄竟「錯手」在IG分享日本AV女優美園和花主演的AV版封面圖，引起導演黃東赫動怒出聲明，各式成人版反而變了google熱搜人人「求番號」。而台灣AV片廠「麻豆傳媒」的《鮑魚遊戲2》更借力宣傳新一集月底播出，一眾台灣女優進行線下見面會，新一集參加的「台灣第一AV女優」吳夢夢，不單曾接受BBC訪問，更模仿過日本「無罩散步」片在香港真空「飛釘」搭港鐵。



台灣AV版《魷魚遊戲2》比日版製作更認真？

日本AV片《鮑魚遊戲2》雖然有香港人熟悉的女優美園和花主演而顏值高企，但就被恥笑劇情跟原版完全沒關，只是穿著《魷魚2》內的運動服做「運動」。反而華語成人電影公司「麻豆傳媒」的版本就認真得多，他們早在2023年已拍過《鮑魚遊戲》，今次亦反應超快地加推《鮑魚遊戲2》，更模仿了整個「一二三紅綠燈」玩法（台灣名為一二三木頭人）、玻璃橋、天花板豬仔錢罌、樓梯槍戰區等場景，甚至連今集新加的OX投票掣都有。

《鮑魚遊戲》截圖

《魷魚遊戲》截圖／《鮑魚遊戲2》預告截圖

《魷魚遊戲》截圖／《鮑魚遊戲2》預告截圖

《鮑魚遊戲2》預告截圖

《鮑魚遊戲2》預告截圖

《鮑魚遊戲2》預告截圖

《鮑魚遊戲2》預告截圖

《鮑魚遊戲2》預告截圖

台灣第一AV女優吳夢夢｜曾被指影響香港市容

《鮑魚遊戲2》有一批新面孔加入，比如日本女星Rae Lil Black、新加坡女DJ蘇櫻花，當中就以「台灣第一AV女優」吳夢夢最大牌也最多noise。2023年她曾在個人YouTube頻道公開一段在香港搭港鐵的「無罩散步」片段，胸前兩點若隱若現，雖然被網民批評「不要影響香港市容」，但她指出自己一直都不喜歡空胸圍，難呼吸、不適，當天也是沒穿內衣就直接出門，並不是為了拍片而不穿。早前又表示平時拍AV都是男友做導演+男主角，最近解放男友與自己的閨蜜愛愛，相信她在《鮑魚遊戲2》戲份絕對不會少。

無罩散步｜台灣第一AV女優吳夢夢「激凸搭港鐵」 遭炮轟影響市容

《鮑魚遊戲2》預告截圖

吳夢夢YouTube影片截圖

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魷魚遊戲2｜朴成焄竟IG分享美園和花AV版鮑魚遊戲｜朋友求番號

有份在《魷魚遊戲2》男扮女裝飾演跨性別特種兵的朴成焄，早前在IG限動公開share了AV版《魷魚遊戲》封面，朴成焄哭訴自己真的是搞錯了，但《魷魚2》導演黃東赫怒不可遏發表聲明，指「AV版」毀滅了作品的義意，更直接痛斥朴成焄share封面行為。