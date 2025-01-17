國家統計局：2024年全國居民人均可支配收入41314元　同比增5.3%

國家統計局網站今日（17日）發布2024年居民收入和消費支出情況，顯示全國居民人均可支配收入41314元（人民幣．下同），比上年名義增長5.3%。



2024年，全國居民人均可支配收入41314元，比上年名義增長5.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入54188元，增長4.6%，扣除價格因素，實際增長4.4%；農村居民人均可支配收入23119元，增長6.6%，扣除價格因素，實際增長6.3%。

按收入來源分，2024年，全國居民人均工資性收入23327元，增長5.8%，佔人均可支配收入的比重為56.5%；人均經營凈收入6908元，增長5.6%，佔人均可支配收入的比重為16.7%；人均財產凈收入3435元，增長2.2%，佔人均可支配收入的比重為8.3%；人均轉移凈收入7644元，增長5.3%，佔人均可支配收入的比重為18.5%。

2024年，全國居民人均可支配收入中位數34707元，增長5.1%，中位數是平均數的84.0%。其中，城鎮居民人均可支配收入中位數49302元，增長4.6%，中位數是平均數的91.0%；農村居民人均可支配收入中位數19605元，增長4.6%，中位數是平均數的84.8%。

國家統計局發布2024年居民收入和消費支出情況。（資料圖片）

居民消費支出情況方面，2024年，全國居民人均消費支出28227元，比上年名義增長5.3%，扣除價格因素，實際增長5.1%。分城鄉看，城鎮居民人均消費支出34557元，增長4.7%，扣除價格因素，實際增長4.5%；農村居民人均消費支出19280元，增長6.1%，扣除價格因素，實際增長5.8%。

2024年，全國居民人均食品煙酒消費支出8411元，增長5.4%，佔人均消費支出的比重為29.8%；人均衣著消費支出1521元，增長2.8%，佔人均消費支出的比重為5.4%；人均居住消費支出6263元，增長2.8%，佔人均消費支出的比重為22.2%；人均生活用品及服務消費支出1547元，增長1.4%，佔人均消費支出的比重為5.5%；人均交通通信消費支出3976元，增長8.9%，佔人均消費支出的比重為14.1%；人均教育文化娛樂消費支出3189元，增長9.8%，佔人均消費支出的比重為11.3%；人均醫療保健消費支出2547元，增長3.6%，佔人均消費支出的比重為9.0%；人均其他用品及服務消費支出773元，增長10.8%，佔人均消費支出的比重為2.7%。