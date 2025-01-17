黃麟凱槍決前注射兩針麻醉　法醫稱「並不罕見」　有2死囚拒麻醉

台灣死囚黃麟凱16日槍決，原本預訂晚間9點執行，但直到10點02分，北所才傳出槍響。台媒報道指，在行刑前，黃麟凱只吃了一口雞腿飯，抽完一根菸，喝了一口酒，並在法醫打了2劑麻醉針，確認昏迷後才伏法。



至於為何是打2劑？法醫高大成說明，有可能第1劑是安撫情緒，沒打中血管再補打第2劑，死刑犯打2劑麻藥的狀況並不罕見。



圖為2025年1月16日，死囚黃麟凱遭槍決後，台北看守所獄警於刑場外焚香祭拜。（聯合報圖片）

據台媒整理，死黃麟凱自幼喪父，由母親陳金美獨力扶養成人，黃2009年起就讀新北市立三重高級商工職業學校附設進修學校，在校期間與王姓被害女子認識，並且交往成為班對，2013年7月2人協議分手，黃利用接送王女企圖挽回關係。

黃麟凱與女友交往期間，盜領王女20餘萬元，王女2013年9月間發覺帳戶內款項遭盜領向黃催討，黃起意殺人。

（翻攝民視）

2013年，黃麟凱潛入王女家中，先以童軍繩將王女的母親勒斃，並潛伏在屋內廚房等待王女返家，當天下午5時許，黃見王女返回，以童軍繩綁住王女雙手強制性交，再以童軍繩從背面纏住王女的脖子將其勒斃，新北地檢署偵查，以侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴黃麟凱。

黃麟凱歷審均依性侵殺人、殺人罪判處死刑，褫奪公權終身，最高法院2017年駁回上訴，判黃麟凱死刑確定。

黃麟凱原定16日晚間9點執行槍決，不過因故延誤1個小時，直到晚間10點02分才執行，過程中黃麟凱一共施打了2劑麻藥才昏迷，在確定伏法後，法醫於10時23分判定死亡，遺體送往板橋殯儀館。

台灣執刑死刑細節：死囚帶頭罩背向行刑人

《周處除三害》劇中有描繪台灣死刑執行的鏡頭。（劇照）

根據台灣法務部《執行死刑規則》第145條第二項規定第6條，執行死刑，應用槍決、藥劑注射或其他符合人道之適當方式，且應由法醫師先對受刑人以施打或其他適當方式使用麻醉劑，等失去知覺後，才能執行。

行槍決時，應對受刑人使用頭罩，使其背向行刑人，行刑時射擊部位定為心部，於受刑人背後定其目標。行刑人與受刑人距離，不得逾2公尺。

台媒整理稱，歷史上有2人堅持不用麻藥，包含犯下殺害僱主夫妻和僱主2歲大的女兒的湯英伸，當時他才19歲，是台灣最年輕死刑犯；另一名則是槍擊要犯吳新華，他造成34人被殘害、14人死亡，最後遭判處10個死刑定讞，槍決時，他也拒絕打麻醉針。