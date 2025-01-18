地下6000米！新疆塔里木油田超深層油氣　年產突破2000萬噸

據新華社報道，2024年，中國石油塔里木油田產自6000米以深的油氣產量當量突破2000萬噸，達到2047萬噸。



中國石油塔里木油田超深層油氣年產突破2000萬噸。（新華社）

國際上一般將超過4500米的井稱為深井，超過6000米的井稱為超深井。新疆塔里木盆地埋深超過6000米的石油和天然氣資源分別佔全國的83.2%和63.9%，是中國最大的深地油氣富集區。

全球13項鑽完井工程技術難度指標，塔里木油田有7項名列第一，勘探開發難度堪稱世界級。2024年，塔里木油田深地油氣勘探開發持續突破，關鍵核心技術體系的自主攻關能力不斷提升，創造了100多項鑽井單項指標，推動中國石油工業邁向超深層領域。

塔里木油田油氣工藝研究院執行董事、黨委書記任永蒼介紹，「近年來，我們持續加強科技攻關，不斷突破技術極限，攻克超高強度注水注氣工藝等關鍵技術，成功開發克深、大北、滿深等一批超深油氣藏。」

2024年，塔里木油田鑽探8000米以深井近50口，油氣產量當量達285萬噸。（天山網）

2024年，塔里木油田鑽探8000米以深井近50口，油氣產量當量達285萬噸。（天山網）

任永蒼續指，油田採用國內外領先耐溫185攝氏度隨鑽測斜儀器和抗高溫螺桿等工具，不斷提高超深油氣勘探開發效率，支撐打成超8000米以深井188口，佔全國的50%以上。

2024年，塔里木油田鑽探8000米以深井近50口，油氣產量當量達285萬噸。近3年來，產自超深層的油氣產量佔比增長一成以上。進軍超深複雜地質領域，已成為塔里木油田端穩能源飯碗的重要戰略選擇。