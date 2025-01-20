拐賣14兒童｢拐子佬｣王浩文將再宣判　受害者：維持死刑毫無懸念

拐賣17名兒童的「拐子婆」余華英在去年年末的二審判決中維持死刑。另一個拐賣14名兒童的「拐子佬」王浩文也將於1月21日二審開庭宣判，對於此次結果，尋親家長認為，「維持死刑毫無懸念」。



王浩文拐賣兒童案一審於2024年5月28日宣判。經南充市中級人民法院審理認為，王浩文拐賣兒童11人，以出賣為目的，偷盜嬰幼兒，在夥同胡某雄拐賣何某某、夥同王某瓊拐賣廖某、夥同王某艷拐賣熊某某的共同犯罪中起主要作用，是主犯。

拐賣14名兒童，四川「拐子佬」王浩文一審判決死刑。

四川「拐子佬」王浩文。

證據顯示，王浩文從2001年10月開始從事拐騙、販賣兒童犯罪活動，2006年曾因拐騙兒童罪被判處有期徒刑，但刑滿釋放後不思悔改，繼續從事拐賣兒童至2014年6月，在多地流竄作案14起，連續作案時間長達十餘年，前罪和漏罪共計拐賣兒童14人，造成部份被害人父母輕生、離婚和巨額經濟損失，在多地造成社會恐慌，引發社會不安。

2015年，王浩文因犯拐賣兒童罪被判處有期徒刑，刑罰執行期間發現同種漏罪，且在到案後拒不認罪，不配合偵查機關查找被拐兒童，毫無悔罪表現，主觀惡性極大，當從重從嚴懲處。且當對新發現的罪作出判決，前罪後罪數罪並罰。

一審宣判，王浩文被判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；與前罪拐賣兒童罪所判處的有期徒刑十五年，並處罰金人民幣五萬元並罰，決定執行死刑。此外，王某瓊犯拐賣兒童罪，判處有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣一萬元。王浩文的妻子胡某雄犯拐賣兒童罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣六千元。

一審後，王浩文等被告提出上訴。

受害家屬對於二審宣判結果，認為死刑毫無懸念。

在一審法庭上，尋親家屬雷公曾因王浩文拒不認罪，未控制住情緒上前扇了其耳光。到二審開庭時，雷公表示自己已盡量控制情緒，但被拐賣的14名兒童里，除了前罪判定的3名兒童，以及後面漏罪中涉及的3名兒童，王浩文仍否認自己對剩下8名兒童犯下拐賣罪行。

去年11月28日，該案二審結束後，雷公對王浩文還提出了共計6元（人民幣，下同）的民事索賠，包括他和妻子的尋親交通費、誤工費、精神傷害費各1元。在二審開庭前，法院組織民事調解，王浩文表示願意賠償，「但他沒有錢」。

「我們希望他能夠坦率地承認拐賣了這些小孩，甚至能主動交代出還有哪些孩子是他拐走的，好讓他們早點回家。但這對於王浩文來說，是不可能的事情。」對於此次二審宣判，雷公表示希望法院能嚴懲人販子，認為死刑「毫無懸念」。

受害家屬雷公翻看王浩文案一審判決書。

據悉，王浩文出生於1967年，是四川省渠縣人。1982年至案發，他曾輾轉湖北、廣東、河南等地打工生活。1987年還曾因詐騙盜竊獲刑1年。有其同村村民表示，王浩文高中畢業，是村裏少有的「高材生」，他高中時還曾偷過村民的豬。還有村民介紹，王浩文有一個兒子，目前在外地工作，而與他共犯的妻子胡某雄患有高血壓、糖尿病等疾病。