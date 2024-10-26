余華英丈夫獲刑16年半　夫妻檔拐賣兩童　受害者：這輩子別想出來

周五（25日），備受社會關注的余華英犯拐賣兒童罪一案在貴州省貴陽市中級人民法院一審公開宣判，余華英被判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。同日，她的丈夫王加文在雲南麗江的相關案件也作出裁決，獲刑16年6個月。檢方指控這對夫妻共同拐賣兩名兒童。對此，當年被拐賣時年僅5歲的受害者楊妞花直言：「這輩子別想出來了！」



余華英在2023年被控拐賣11名兒童，初審判處死刑。然而，隨著警方對她的進一步調查，發現她涉及更多案件，貴州高院隨後將案件發回重審。重審中，檢方指控余華英共拐賣17名兒童，其中包括2002年和2003年，她與丈夫在大理和麗江共同拐賣的兩名兒童至河北邯鄲。最終，法院再次判處余華英死刑。

檢方指控這對夫妻共同拐賣兩名兒童。（極目新聞）

王加文則在2022年被捕，並於今年9月19日進行庭審。除了拐賣兩名兒童外，他還被控脫逃罪。1992年，王加文因盜竊罪入獄，後來逃脫。麗江市古城區人民法院對他的案件進行了一審宣判，以拐賣兒童罪判他有期徒刑9年6個月，並處罰金5000元（人民幣．下同）；脫逃罪則判處3年6個月，最終合併執行16年6個月。此外，法院要求王加文向兩名被拐兒童的家庭各賠償3萬元。

經過多年的尋找，兩名被拐兒童已經找回。其中在大理被拐的兒童李聰，於2022年余華英被捕後重新浮現。李聰的母親卿素華表示，當年她和丈夫將4歲的李聰交給親戚照看，卻在外出工作時發現孩子失蹤。他們懷疑在附近租住的王加文是罪魁禍首，因他遊手好閒，而且經常逗李聰。雖然報警後王加文曾被捕，但因證據不足而被釋放，而卿素華夫婦苦苦尋子二十多年，直到今年初才與李聰重聚。

10月25日，貴州省貴陽市中級人民法院對貴州省高級人民法院發回重審的被告人余華英犯拐賣兒童罪一案一審公開宣判：被告人余華英犯拐賣兒童罪，判處死刑。（央視）

卿素華對王加文的判決表示理解，雖然仍希望能夠得到更重的懲處，但也做好了未判死刑的心理準備。她提到，王加文的年齡和健康狀況可能影響他未來的牢獄生活，相信他不會活到刑期滿。

至於另一名被拐的受害者楊妞花則對判決表示失望，認為對王加文的懲罰並未解恨，但也相信他將在監獄中度過餘生，「沒判死刑有點不解恨，但是上天已經開始懲罰王加文了，拖著身體餘生在牢裏度過，這輩子別想出來了」。

楊妞花一家四口僅存的合照。（微博）

被拐者楊妞花現狀。（微博）

除了刑事責任，王加文和余華英還需向受害者家庭賠償每家3萬元。卿素華對於賠償金並不抱太大期待，認為兩人並無實際財產，在重慶大足的自建房也不值錢，最重要的還是希望他們受到應有的懲罰。

王加文的代理律師表示，目前尚未收到王加文是否上訴的消息。