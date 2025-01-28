最高估值曾達77.22億元　虎撲同意作價5億元被迅雷收購

內地互聯網公司迅雷周一（1月27日）宣布，與知名體育平台虎撲的營運方上海匡慧互聯網科技有限公司達成協議，計劃以5億元（人民幣，下同）現金收購該公司，交易預計將在2025年上半年完成。



虎撲同意作價5億元被迅雷收購。（網上圖片）

迅雷董事長兼CEO李金波表示，收購虎撲將使迅雷與之形成強大的協同效應。這一戰略舉措將充分發揮迅雷在互聯網內容傳輸領域的龐大用戶基礎和技術優勢，同時結合虎撲的優質體育內容和活躍社區，促進內容下載、社區互動以及忠實用戶群體中的體育消費。

李金波還說，收購還將豐富迅雷的內容生態系統，增強社區營運，並通過迅雷的技術和品牌優勢提升整體用戶體驗。

公開資料顯示，迅雷的前身是深圳市三代科技開發有限公司，2005年更名，面向個人用戶和企業用戶製造了下載加速、影音娛樂等產品及服務。

去年第三季度，迅雷未經審計財報的顯示，其總營收為8010萬美元，按年下降4.9%，主要由於內地直播業務縮減以及雲計算業務收入減少。

迅雷。（網上圖片）

而創建於2004年的虎撲則是以體育賽事和日常生活為主的文化社區網站，專注於籃球、足球、遊戲、電競賽事等內容。虎撲也是英語單詞籃筐（hoop）的音譯。如今其用戶數超過1億，活躍用戶數達8000萬，但其中90%以上為男性。

過於垂直的內容、以廣告為主的單一營收結構，使得自身抗風險能力較差。過去十年，虎撲曾兩次衝擊上市，但均宣告失敗。其最高估值為77.22億元。隨後增值創新不成功、新冠疫情、「NBA莫雷」等事件也帶來了不小衝擊。

在去年的20周年慶典上，於2021年接任虎撲CEO的殷學斌透露，未來將繼續從「直男」用戶的角度出發，但強調這不應是唯一的標籤，而是要聚焦於更廣泛的男性興趣話題，通過產品與服務‌繼續擴大用戶群。