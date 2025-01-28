送禮是一種禮貌與文化，尤其農曆新年是華人重要節慶，禁忌特別多，送禮更是要小心謹慎。



究竟該怎麼送、送什麼、何時送，都是一門學問。以下整理送禮的各種禁忌，讓大家在過年時不會踩雷。

蛇年2025｜新年送禮禁忌 顏色數量也要注意 一原因絕不能送年糕（01製圖）

送禮數量不能是單數但一數字例外 這些全被視為帶來衰運（點圖放大了解更多）：

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不送不吉利物品：

時鐘是最多人認為不能送的物品，因為鐘的發音同「終」，容易讓人聯想到「送終」；而梨、傘也是一樣，發音和「離」、「散」相同，對於有伴侶的人更是大忌。鞋子則是暗示著「走人」，鞋的發音也同「邪」，同樣有不好的寓意；其他如鏡子，因為容易打破，有「破鏡難圓」之意，而且也有招鬼的功能，所以是不吉利的物品；蠟燭通常用來祭拜，也不適合拿來送禮；白色和黑色物品通常被視為與喪事有關，因此在充滿喜氣的過年期間，這兩種顏色的物品更不能拿來贈送。

另外，不少人送禮都會送食品，要注意不要送生鮮食物，因為過年期間對方若不開伙，容易造成困擾，而且冷凍或冷藏的肉類海鮮等物，在運送的過程中也容易解凍腐壞，更是要當心。過年也不能送年糕、糉子，因為在習俗中，喪家不能炊粿、包糉，必須等別人送，若在過年期間送，則是隱喻對方是喪家。

送禮數量要注意：

不可為4，因為4的發音與「死」相似，一直以來都被視為不吉利的數字；也不能是單數，習俗中單數代表孤獨，雙數代表吉利，尤其6、8更受歡迎，但9則是例外，因為9的發音同「久」，所以也成為唯一受歡迎的單數數字。

另外數量不要剛剛好，否則容易被誤認為小氣，最好多送一點，才能表現出誠意。

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禮物標籤得撕掉：

有些人只想著要送什麼，卻忘了要把價格標籤撕掉，這樣很容易被對方誤認為你在炫耀花了多少錢，也容易給對方帶來壓力，以為要用差不多價格來回禮。

贈送時間要當心：

如果要送親友，大年初一到初五最適合，最好在一進門就能讓對方留下好印象，千萬不可在要離開前才送出。此外，過年期間也是物流業者最忙的時候，如果要讓對方順利收到，最好提早寄出，以免拖延太久，無法在年節時送達。

送禮禮儀顯誠意：

送禮時不要特地強調禮物價值，否則會讓對方感到不適，也要避免在多人場合送貴重物品，因為會讓其他人覺得尷尬，當然也不要叫對方立刻打開禮物，這也會讓人感覺很不禮貌。

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