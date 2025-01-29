有片｜疑打鐵花表演失誤　南寧廣場除夕夜起火　網民稱真「火爆」

1月28日除夕夜，廣西南寧市良慶區的「南寧之夜」表演現場發生火災，民眾在驚慌中迅速逃離。官方通報稱，事件未造成人員傷亡，但未說明起火原因。知情人士則透露，是因舞台上打鐵花的表演項目表演失誤，使火花射到了夜景墻上，從而導致熊熊大火。另有網民稱，南寧之夜成了真正的「火爆」事件。



網民透露，當晚8時左右，火災發生後，現場瞬間陷入混亂，遊客們驚恐不已，尖叫聲此起彼伏。大火在北風的助長下迅速蔓延，火光映紅了夜空，濃煙滾滾，與不遠處的煙花形成強烈對比，場面十分驚心。

火光映紅了夜空，濃煙滾滾。（影片截圖）

火光映紅了夜空，濃煙滾滾。（影片截圖）

火光映紅了夜空，濃煙滾滾。（影片截圖）

網絡上流傳的影片顯示，廣場上人潮熙攘，火勢熊熊，民眾四散逃離。當地網友表示，火災的起因可能是打鐵花表演引燃了旁邊的夜景墻。

幸運的是，安保人員反應迅速，立即使用擴音器疏散人群，並協助行動不便的遊客撤離。消防隊在8分鐘內抵達現場，迅速展開滅火行動，防止火勢蔓延和復燃。

廣場上人潮熙攘，民眾四散逃離。（影片截圖）

廣場上人潮熙攘，民眾四散逃離。（影片截圖）

廣場上人潮熙攘，民眾四散逃離。（影片截圖）

官方通報指出，消防20點04分接報，20點05分到達現場，20點07分火情處理完畢，但未透露起火的具體原因。

據了解，「南寧之夜」文旅步行街是集演出、美食和購物於一體的娛樂廣場，尤其受到民眾喜愛的打鐵花表演，利用高溫鐵汁形成十幾米高的鐵花，並點燃煙花，為遊客帶來視覺盛宴。