河南大學明倫校區火警毀歷史建築　副省長等32名公職人員被問責

河南大學明倫校區2024年5月2日發生火警，當局周六（2025年1月25日）發布事故調查結果，稱對32名公職人員進行嚴肅問責。



調查結果稱，2024年5月2日，河南省開封市順河回族區明倫街85號河南大學明倫校區河南留學歐美預備學校舊址大禮堂發生火災，過火面積3410平方米，直接經濟損失2743.8萬元人民幣。

經查，這是一宗在文物修繕工程施工過程中，事發單位安全管理缺失，施工單位違法違規明火作業，監理單位放任失職，設計單位違規設計，屬地黨委、政府及有關職能部門、單位履職不到位而導致的生產安全責任事故。

依據有關法律法規，河南省政府成立了河南大學明倫校區「5·2」火災事故調查組，對該事故提級調查。事故調查組查明，事故的直接原因為大禮堂修繕工程屋面防水施工作業中，施工人員違規使用液化石油氣噴槍，高溫火焰烘烤防水卷材，造成卷材下方木質屋面陰燃起火引發火災。

大禮堂修繕工程施工方、監理方、有關居間人員等16人因涉嫌犯罪，被公安機關立案偵查並移送司法機關依法處理。對河南大學、大禮堂修繕工程的設計、施工、監理、檢測單位及有關人員存在的違法違規問題，由有關部門依法作出行政處罰。

紀檢監察機關對事故中存在失職失責問題的地方黨委、政府及有關職能部門、單位32名公職人員進行了嚴肅問責。其中，中央紀委報中共中央批准對河南省政府黨組成員、副省長宋爭輝予以誡勉；河南省紀委監委對省教育廳黨組書記、廳長毛傑，河南大學黨委書記季波等26人分別給予黨紀政務處分，對涉嫌職務犯罪的河南大學後勤集團總公司副總經理齊濤等5人移送司法機關依法處理。