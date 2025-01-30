內地春節檔賣破26億《哪吒2》領跑　DeepSeek預測總票房或超88億

截止周四（1月30日），內地電影「春節檔」檔期總票房已突破26億元（人民幣，下同）刷新歷史同期紀錄。當中，動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）目前票房破7億元，領跑榜首。據DeepSeek預測，今年「春節檔」總票房有望創歷史新高，或突破85億至88億元。



《哪吒2》宣傳海報。（網上圖片）

《哪吒2》宣傳海報。（網上圖片）

據內媒報道，今年「春節檔」呈現「神仙打架」的趨勢，《哪吒2》、《唐探1900》、《封神第二部：戰火西岐》形成「三強爭霸」格局。同時，《哪吒2》也打破多項票房紀錄，包括拿下中國影史動畫片單日票房紀錄，中國影史「春節檔」動畫片單日票房紀錄等。

業內人士分析，《哪吒2》憑藉前作IP影響力、合家歡定位及精良製作實現口碑與票房雙豐收，有望成為春節檔最終票房冠軍。

《唐探1900》宣傳海報。（網上圖片）

《唐探1900》劇照。（網上圖片）

《哪吒2》是2019年現象級動畫《哪吒之魔童降世》（票房50.35億元）的續作，延續了前作「逆天改命」的核心主題，並進一步深化角色成長線與情感表達。影片上映後，觀眾評價集中於「特效震撼」、「劇情流暢」、「笑淚交織」等關鍵詞。

而《唐探1900》雖憑藉系列IP效應（累計票房近90億元）截至發稿斬獲6.7億元，但部分觀眾認為「推理劇情略顯套路」；《射雕英雄傳：俠之大者》雖以金庸IP號召力目前票房34.3億元暫居第四，但146分鐘的時長與偏重武俠情懷的敘事，導致部分年輕觀眾反饋「節奏偏慢」。

《射雕英雄傳》由肖戰主演。（網上圖片）

值得一提的是，DeepSeek預測稱，今年「春節檔」總票房預測有望創歷史新高，預計突破85億—88億元。《哪吒2》預測票房在45億—50億元，排名第一；《唐人街探案1900》在36億—40億元，排名第二。