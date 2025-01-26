春節檔預售票房破6億！　新片多為經典續集　前作票房總和破百億

《央視新聞》消息，截至1月26日11時33分，2025年春節檔上映新片預售總票房突破6億（人民幣，下同）。



春節檔預售票房破6億。

春節檔預售票房榜單。（央視新聞）

數據顯示，春節檔新片目前票房已破6億，排名前6的電影依次為《射鵰英雄傳：俠之大者》《哪吒之魔童鬧海》《唐探1900》《封神第二部：戰火西岐》《蛟龍行動》《熊出沒·重啟未來》。

而排名前六的新片中，除《射鵰英雄傳：俠之大者》之外，均為票房強勁的作品續作或姊妹篇。有影視博主統計，5部電影的前作加起來票房已破百億。據《證券時報》，有業內人士認為，隨著產能的回暖和大片的定檔，2025年春節檔有望創下票房和觀影人次的新高。

5部電影的前作加起來票房已破百億。（@毒舌電影）

《射鵰英雄傳：俠之大者》

《央視新聞》報道，電影《射鵰英雄傳：俠之大者》主要改編自金庸同名原著《射鵰英雄傳》的第34章至40章。導演徐克表示，想把這部經典武俠故事改寫好，需要充分理解金庸先生作品中的兩大關鍵元素：「俠」與「浪漫」。此外，徐克還復用了1983版「射鵰」主題曲《鐵血丹心》《世間始終你好》，均為黃霑先生作詞。

《射鵰英雄傳：俠之大者》海報。

和之前電視劇版本不同，電影版《射鵰英雄傳：俠之大者》聚焦在「俠之大者」。導演表示，《射鵰英雄傳》原著里，郭靖反駁大汗以殺戮為樂並非真英雄，提出 「俠之大者，為國為民」 的觀點，認為真正的大俠應心懷天下蒼生，以保護百姓為己任。

《哪吒之魔童鬧海》

《哪吒之魔童鬧海》承接前作內容，講述天劫之後，哪吒、敖丙的靈魂雖保住了，但肉身很快會魂飛魄散。太乙真人打算用七色寶蓮給二人重塑肉身。但是在重塑肉身的過程中卻遇到重重困難，哪吒、敖丙的命運將走向何方？

《哪吒之魔童鬧海》海報

其前作《哪吒之魔童降世》曾以超50億的票房，創造中國動畫電影史上的票房紀錄。

《唐探1900》

據《澎湃新聞》消息，《唐探1900》電影將故事線拖回到了1900年的舊金山：一名白人女子在唐人街被害，而嫌疑人正是一名華人男子，兇案引起當地社會震盪，民眾紛紛要求取締唐人街。

《唐探1900》海報。（澎湃新聞）

中醫秦福（劉昊然 飾）和華人阿鬼（王寶強 飾）誤打誤撞捲入此案。他們必須同時間賽跑，在鬥智鬥勇中找出誰是真兇。

《封神第二部：戰火西岐》

據介紹，《封神第二部：戰火西岐》由烏爾善執導，前作《封神第一部：朝歌風雲》曾於2023年拿下26.34億票房，並斬獲了第36屆金雞獎最佳故事片。

《封神第二部：戰火西岐》

《封神第二部：戰火西岐》的故事將主戰場放在西岐，講述殷商大軍兵臨城下，西岐保衛戰一觸即發，關於「封神榜」的爭奪仍在繼續。

《蛟龍行動》

《蛟龍行動》是國產首部核潛艇題材動作大片，其姊妹篇《紅海行動》在2018年春節檔曾取得了36.5億的票房。

《蛟龍行動》海報。（澎湃新聞）

《蛟龍行動》講述的是未來某日，中國海軍截獲關鍵情報——一艘超級潛艇正密謀一項針對我國東南沿海城市的絕密軍事計劃。我方派出最新型潛艇「龍鯨號」，與蛟龍小隊協同作戰。海底戰場險象環生，蛟龍遭遇重重陷阱，潛艇與敵多番埋伏周旋，更駛入海底火山口遍布的廣袤深海，一場驚心動魄、攸關生死存亡的深海決戰拉開帷幕。

《熊出沒·重啟未來》

《熊出沒》是內地的經典動畫IP，電影《熊出沒·重啟未來》講述了光頭強（譚笑 配）、熊大（張偉 配）、熊二（張秉君 配）偶遇來自未來世界的小亮（劉思奇 配），並一起穿越到了100年後的未來世界。

《熊出沒·重啟未來》。（澎湃新聞）

此時的地球已被孢子植物侵占，賽博重工與自然景觀交織，廢土荒原與前沿科技並存，人類則在末日中艱難求生。熊強三人跟隨小亮一起行動，他們能否拯救未來？

據《澎湃新聞》報道，從2013年《熊出沒之過年》到2025年《熊出沒·重啟未來》，這一系列動畫大電影已經陪伴中國觀眾走過了一輪生肖。