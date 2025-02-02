由AI設計！登山助力機械人泰山試用　料3月初批量投入市場

年初二（1月30日），由泰山文旅集團和深圳市肯綮科技有限公司共同開發的登山助力機械人首次在泰山景區內試用。有遊客表示，穿戴上之後，「感覺像是有人拉着上山，科技感满满。」



登山機械人。（極目新聞）

登山機械人。（極目新聞）

據泰山文旅集團工作人員介紹，登山助力機械人是一款針對於幫助遊客攀登泰山的外骨骼機械人，同時也可廣泛應用於登山、健身、跑步、日常行走、上樓等生活和工作領域。

機械人自重僅1.8kg，運用先進的人體工學設計以及動力、電子和AI算法等核心技術，可感知下肢的每一個運動趨勢，及時給予恰到好處的助力。最大15Nm的運動助力，可有效減輕雙腿負擔，從而助力遊客輕鬆登頂泰山。

機械人運用先進的人體工學設計以及動力、電子和AI算法等核心技術。（極目新聞）

機械人自重僅1.8kg。（極目新聞）

有遊客表示，「『穿』上這個機械人，對我爬山有很大的幫助，剛才我試了一下，爬山的時候腿不費力，感覺比走平路都要輕鬆。如果這個爬山助手將來成熟並應用，能對不經常登山的人有很大的幫助。」

泰山文旅集團負責人表示，登山助力機械人是泰山文旅集團和深圳肯綮（科技）公司共同開發的，體型較小，由人工智能設計，可以連續走5個多小時。「對老年人或者年齡段稍大的群體來說，想要領略泰山風光，又不想因為坐索道而錯過沿途風景，登山助力機械人就可以解決這樣的問題，大家可以帶上登山助力機械人上山，體驗一下登山的感覺。目前，這款產品正在試運營階段，預計3月初批量投放市場。」