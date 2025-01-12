機器人深圳街頭散步型態如真人引海內外關注　售價15萬將實現商用

近期，國產機器人SE01在深圳街頭散步行走的影片引發海內外關注。據研發企業創始人介紹，這款機器人最終售價可能約15萬，預計兩個月後實現小規模商用。



影片中，銀色機器人身高與旁邊男士相似，步伐亦酷似人類，速度和穩定性極高並無不自然之處，吸引了許多民眾圍觀拍攝。

網傳影片在海內外掀起關注熱議。NVIDIA科學家Jim Fan觀看影片後，在X發貼文稱，該機器人步態非常自然，如今已經很難區分CGI、Sora和現實了。

據內媒「快科技」報道，這款機器人是眾擎機器人最新發布的旗艦型號SE01，誕生於深圳，發布僅半個月，並剛剛參加了CES展會。在官方發布的的影片中，它還能做蹲起、俯臥撐。公開資料顯示，眾擎機器人公司成立不到一年半，核心團隊主要由小鵬機器人的班底組成，擁有豐富的機器人研發經驗。

官網信息顯示，SE01的身高達到一米七，相當於一個半成年人的身高，機身採用航空級鋁材打造，整機凈重55公斤。它擁有32個自由度，常態下的行走速度為2米每秒（7.2公里每小時），電池續航時間可達兩小時，使用壽命長達10年。

在處理器方面，SE01由NVIDIA（英偉達）和Intel（英特爾）的CPU共同控制。而在感知能力上，它配備了英特爾RealSense D435深度相機、360度激光雷達和6顆高清攝像頭，採用多層規劃算法，支持3D感知避障導航，能夠自動選擇最優路徑。

深圳人形機器人在街頭散步。

另外，SE01的全身自由度中，有12個在手部（單手6個）、8個在臂部（單臂4個）。加上肩部和肘部的諧波關節，SE01的雙臂能夠被精準控制，並採用繩驅動柔性力控技術，確保動作的準確執行。其核心關節也具備精準力控能力，最大扭矩達到186牛·米，力控精度可達0.2牛·米。

據眾擎機器人的創始人趙同陽透露，SE01的成本控制在10萬以內，產品最終售價可能在15萬左右，預計兩個月後就可以實現小規模商用。