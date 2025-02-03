中國2026年發射嫦娥七號　劍指月球南極水冰資源

中國計劃於2026年發射嫦娥七號月球探測器，前往月球南極尋找水冰資源，以推進未來月球基地建設與深空探索。



據中央廣播電視總台中國之聲2月3日報道，隨著嫦娥六號任務的成功完成，嫦娥七號任務已正式提上日程。根據計劃，中國將於2026年發射嫦娥七號，主要目標之一是探索月球南極的水冰資源。

中國探月工程總設計師吳偉仁表示，月球南極的深洞穴可能存在水冰，嫦娥七號將攜帶飛躍器，著陸後進入洞穴進行現場勘查。

嫦娥七號任務副總設計師唐玉華指出，月球水冰的發現將大幅降低從地球運送水的成本，有助於人類未來在月球建立基地並進行長期活動，甚至推動火星探測及更深遠的太空探索。「此外，水冰的存在也為探索月球及其他行星上是否存在生命提供重要線索。」

根據報道，嫦娥七號探測器將配備四大組件：軌道器、著陸器、巡視器及飛躍器。其中飛躍器將配備水分子分析儀，能夠從月球南極的陽光照射區飛向永久陰影區的撞擊坑底部進行探測，以確定水冰的位置、數量及分布情況。這一設計屬於月球探測任務中的首次嘗試。

唐玉華進一步透露，嫦娥七號任務已進入正樣研製階段，未來將與嫦娥八號聯合開展月球資源利用和內部結構的綜合探測，逐步形成月球科研站的基本型。

目前，科學界普遍認為，月球南極盆地蘊藏水冰資源，這些水冰可轉化為水和氧氣供人類使用，亦可轉化為氫作為火箭燃料。此外，月球南極部分地區全年都能獲得陽光，為太陽能發電提供潛在優勢。

中國此前已宣布2030年實現載人登月的目標，嫦娥七號與嫦娥八號的發展，將為中國的載人登月及後續月球科研站的建設奠定基礎。