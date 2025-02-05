中國商人一家6口菲律賓遭持槍綁架4死　主謀落網　2失蹤者無消息

2023年10月底，菲律賓馬尼拉大都會區南部一個高檔別墅社區發生了一宗持槍綁架案。中國籍福建商人曾氏一家6口（均為中國人）及3名菲律賓人遭6名武裝男子綁走。3名菲律賓人在被釋放後報警，迄今為止，當地警方已確認4名中國人遇難，其中2人是親兄弟，另外2人仍下落不明。



菲律賓媒體報道，近日當地警方逮捕了該案的主謀。



該案主謀落網。（Anti Kidnapping Group@FB）

菲律賓警方通報發現2具男性屍體。（《紅星新聞》）

菲律賓警方在內湖灣一個建築工地發現兩具被反銬的遺體。（《紅星新聞》）

報道指，2月4日上午，菲律賓國家警察反綁架大隊和相關部門配合，在甲米地省逮捕了一名涉及多宗綁架案疑犯John Oliver Villanueva Cuyson。

根據記錄，被捕者正是兩年前福建商人曾某等6人被綁架並撕票一案的主要疑犯。

菲律賓警方在發現屍體的建築工地上拉起了警戒線。（《紅星新聞》）

據早前報道，去年2月，菲律賓司法部披露，案中3名已落網疑犯被正式起訴，涉及綁架、嚴重非法拘留、殺人和盜竊汽車等罪名。

菲律賓司法部宣布將以綁架、嚴重非法拘留、殺人和盜竊汽車等罪名起訴埃德加·卡塔龐·阿巴爾卡（Edgar Catapang Abarca）、愛德華多·卡塔龐·阿巴爾卡（Eduardo Catapang Abarca）和約翰·奧利弗·維拉紐瓦（John Oliver Villanueva）三名疑犯。

菲律賓國家警察反綁架大隊稱，三名疑犯均在2023年年底落網。根據當年的報道，其中兩名疑犯身份為商人和保安。其中一人是案發當日綁架受害者所使用私家車的司機。

此外，據當地中文媒體報道，警方確認有2名中國人參與本案。

據早前《紅星新聞》報道，一名知情人透露，被綁架者是來自福建泉州市晉江的曾先生一家，曾先生和妻子已在菲律賓經商多年。「他今年四十來歲，和妻子在菲律賓打拼。老母親和兩個孩子都在老家。」該知情人表示，曾先生為人仗義，非常熱心公益事業，2023年剛剛當選為馬尼拉當地一個華商公益協會的會長。

菲律賓警方此前表示，懷疑綁架動機可能涉及生意，因為在檢查房屋的六個保險櫃時，據稱有貴重物品丟失。菲律賓國家警察反綁架大隊負責人表示，綁匪沒有索要贖金，這在涉及中國人質的綁架案件中是「不尋常的」。

菲律賓國家警察反綁架大隊證實，被綁架的6名中國公民中已有4人確定死亡。據報道，事發後，綁匪將其中2名女性受害人的屍體丟棄在黎刹省某地，距離被綁架地東北方約80公里。警方稱，兩名女受害人屍體於2023年11月1日被發現，「因死亡多天屍體已腫脹」無法直接辨認，但通過其被綁架時所穿的衣服識別出了她們的身份。

死者中兩人為親兄弟

此後的2023年11月6日，另外兩名男性受害人的屍體被發現丟棄在奎松省的一個鎮，距離第一個拋屍地點以東約85公里。警方從2名受害者遺體上採集了DNA樣本，經法醫與被綁架中國人曾先生的母親提供的DNA樣本進行比對後，警方發現受害者是兄弟倆人，兩具遺體的「DNA特徵與他們母親的一致」。

當地警方表示，四人均因窒息而亡。而一同被綁的11歲男童及其母親至今仍下落不明，目前列為失蹤人口。