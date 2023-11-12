菲律賓同一區域發現6具遺體　警方正確認是否為早前遭綁架中國人

10月30日在菲律賓馬尼拉大都會區南部一個高檔別墅社區，發生了一宗綁架案。6名武裝劫匪當天凌晨闖入別墅綁走了9人，並在半路上釋放當中3名菲律賓人，其餘6名中國公民至今下落不明。



據菲律賓媒體11月11日報道，菲律賓警方在內湖灣一個建築工地發現兩具被反銬的遺體，根據遺體的面部特徵，初步判斷遇害者為兩名中國人。 而此前，在周邊區域內，曾陸續發現了另外4具遺體，且4具遺體所發現的位置，都在同一條高速公路沿線。



菲律賓警方表示，目前尚不能確認，這些被發現的遺體是否屬於此前在馬尼拉被人綁架的6名中國公民。



據菲律賓當地媒體報道，11月11日上午，菲律賓警方在內湖省阿拉米諾斯鎮聖米格爾社區的一個建築工地發現了兩具手部被反銬著的遺體。警方披露稱，兩名死者分別是一男一女，遺體被裝在布袋內，且都被上了背銬。警方判斷，根據屍體的面部特徵，初步認為遺體是中國人，但身份尚未確定。

而警方此前曾表示，在周邊區域分別發現了4具屍體。11月1日，警方在黎刹省塔奈市馬里拉克高速公路一側的山溝裏發現了兩具屍體。11月6日，警方在同樣位於馬里拉克高速公路沿線的懸崖底部，又發現了兩具腐爛的屍體。目前發現的這4具屍體依然身份不明。

10月30日被綁匪釋放的3名菲律賓工人曾表示，綁匪「隨後駕車帶著6名中國籍人質向內湖灣方向疾馳而去」。而11月11日發現的兩具中國人遺體，正是在內湖灣區域內被發現。

被綁架者包括慈善組織會長

內媒《紅星新聞》的報道引述知情人士指，被綁架的人包括在菲律賓當地華人慈善組織擔任會長的曾先生夫妻二人、曾先生的哥哥夫妻二人，以及曾先生哥哥年僅12歲的兒子，還有一人身份不明。

報道指，曾姓一家的老家在福建，知情人稱，曾先生在當地口碑很好，在老家沒有聽說與人結怨，反而因其樂善好施而為人稱讚，「他熱心助人，為人仗義，他並非是甚麼富豪，但閩南人愛面子，也熱情」。