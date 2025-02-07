金價創新高　25歲杭州OL跨城排隊1.5小時買黃金

1月1日以來，國際金價連續五周上漲，現貨黃金、COMEX黃金價格漲幅均超8%，每盎司漲超210美元。紐約期金於周三（2月5日）曾刷新歷史高位至2,906美元，現貨金亦曾高見2,882.36美元，同樣創新高。中國黃金飾品價格也隨之上漲，更出現有杭州白領跨城買黃金的現象。



1月1日以來，國際金價連續五周上漲，圖為周小姐花一萬多買的金飾。（廣州日報）

杭州白領跨城排隊1.5小時買金

1月30日，周女士和朋友一起從杭州前往成都旅遊。當天，國際黃金創下歷史新高，國內多家品牌金行的零售價已漲至846元/克。

傍晚時分，周女士和朋友看到一家金店門前排著長隊。周女士和朋友也加入了排隊行列，沒想到，排了1.5小時才進到店裡。

周女士透露，「進去金店後，看到店內買金的消費者都像不要錢似的，看中哪款就果斷去付錢，有些人下手晚點，熱門款式就被告知售罄，我們倆也趕緊挑選」，幸好，兩人喜歡的款式都買到了，最終，周女士和朋友各買了一條金飾吊墜，各花了一萬多元。周女士表示，自己走出金店，已是晚上7點多，門口的隊伍仍在打蛇餅。

周女士表示，自己走出金店，已是晚上7點多，門口的隊伍仍在打蛇餅。（廣州日報）

據內媒報道，自2024年以來，金價就維持著震盪上行趨勢。自去年初以來，倫敦現貨黃金、COMEX黃金期貨累計分別漲超36%、37%。

據報道，2025年國際金價或將延續上漲行情。首先，特朗普上台後，逆全球化趨勢可能再度加速，這有利於黃金發揮避險屬性；其次，全球央行購金進程預計也將持續，這也有助於支撐黃金價格；最後，美國財政擴張趨勢可能還會持續，這也有利於金價的上漲。