金價再破頂　紐約期金一度升穿2900美元　現貨金同樣創新高

金價再創新高,紐約期金於周三(2月5日)曾刷新歷史高位至2,906美元,現貨金亦曾高見2,882.36美元,同樣創新高。



於紐約尾盤,現貨黃金漲0.77%,每盎司報2,864.7美元。COMEX黃金期貨漲0.22%,每盎司報2,882.1美元。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)