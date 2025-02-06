金價再破頂　紐約期金一度升穿2900美元　現貨金同樣創新高

金價再創新高，紐約期金於周三（2月5日）曾刷新歷史高位至2,906美元，現貨金亦曾高見2,882.36美元，同樣創新高。



於紐約尾盤，現貨黃金漲0.77%，每盎司報2,864.7美元。COMEX黃金期貨漲0.22%，每盎司報2,882.1美元。

Gold bar replicas are displayed at the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) annual conference in Toronto, Ontario, Canada March 7, 2023. (REUTERS)

其他貴金屬方面，現貨白銀漲0.42%，每盎司報32.3041美元，COMEX白銀期貨跌0.84%，每盎司報32.745美元。COMEX銅期貨漲1.96%，每磅報4.4390美元。

英倫銀行。（資料圖片）

經銷商據報折扣價沽英倫銀行金庫黃金

另一方面，據《彭博》引述知情人指出，黃金經銷商們的金條銷售報價較倫敦現貨黃金價格折扣為每盎司超過5美元，市場擔憂特朗普可能加徵關稅，引發了搶購黃金熱潮，導致提取該行的黃金需排隊長達數周。通常情況下，英倫銀行的黃金交易價格與倫敦其他市場保持一致。

在倫敦其他地方，摩根大通、滙豐控股等機構運營的金庫相距僅幾分鐘車程，黃金交易頻繁。

交易員表示，以往受央行交易活動影響，每盎司黃金的溢價或折價通常不超過幾十美分。而出現這種價格脱節的現象，是因為全球交易員都在競相趕在可能加徵關稅之前，將黃金運往美國，以獲取溢價。而由於交易員爭分奪秒，英倫銀行的工作人員難以應對，不斷增長的排隊提取黃金的情況，使得該行金庫中的黃金，相比倫敦其他取用更便捷的商業金庫中的黃金，吸引力下降。