四川宜賓山泥傾瀉逾30人失蹤　目擊者：整個山都滑下來，聽到轟響

四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村2月8日11時50分許發生山體滑坡（山泥傾瀉），截至8日17時，已造成10戶民房被掩埋、30餘人失聯。截至下午5時，已造成10戶民房被掩埋、30多人失聯。



有消息指2人獲救，無生命危險。國家主席習近平作重要指示，要求千方百計搜救失蹤者。



搜救畫面。（微博）

10戶民房被埋 目擊者：整個山體都滑下來了

內媒報道，金坪村村幹部黃主任指出，事故所在地金坪村2組坐落在山坡上，村中約有200多人，此次事故導致大約10戶被埋。目前，傷亡人員數量還在統計中，村子通往外面的道路實行交通管制，只有運送物資、傷員和救援車輛可以通行。

事發時，當地村民黃先生正在山下，看到「整個山體都滑下來了，漫天灰塵，大概持續了十分鐘左右，陸陸續續有大石頭滑下來」。另一位村民在事發地對面的村落，聽到「轟轟」的響聲後出門查看情況，發現石頭從對面幾百米高的地方滑下來，遠看「像拳頭一樣大」，滑坡的山體寬度有幾十米。

網傳圖片可看到山體滑落後，出現漫天塵土。（微博）

黃先生說道，事故發生後，他也上山徒手挖土塊救援，「很多村民拿著鐵鍬等農具去救人，但是力量太渺小了」，大概一小時左右，消防員等專業救援力量趕到現場。

四川筠連縣2月8日11時50分許發生山體滑坡。（微博）

指揮部升級為四川省地質災害一級緊急應變

四川省地質災害防治指揮部發布通報，2025年2月8日12時左右，宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村發生山體垮塌，導致當地部分房屋被埋和群眾失聯。根據《四川省突發地質災害應變計畫（2024年度修訂）》，經研究決定，2月8日15時30分省地質災害防治指揮部升級為四川省地質災害一級緊急應變。請依職責分工，做好地質災害防範各項工作。

解放軍四川省軍區發佈消息，宜賓軍分區啓動應急響應機制，筠連縣人武部緊急出動沐愛鎮、蒿壩鎮、巡司鎮、鎮舟鎮4個民兵應急排100餘名民兵全力開展應急救援工作。應急管理部已調派國家綜合性消防救援隊伍345人101車8犬、國家礦山應急救援川煤隊26人4車攜54台（套）裝備、中國安能集團45人攜22台（套）裝備趕赴現場救援。

據筠連縣應急管理局通報，上級部門及筠連縣委、縣政府已成立應急救援指揮部，並組織救援力量趕赴現場，全力開展應急救援等工作。