四川58歲｢獻血大王｣突發腦梗入院　20年間曾無償獻血313次

據《封面新聞》報道，四川一名58歲男子春節期間突發腦梗入院，家人準備發起眾籌。據介紹，原來該名男子是四川的「獻血大王」，20年間共計無償獻血313次。



楊秀偉正接受治療。（封面新聞）

楊秀偉今年58歲，來自四川。他在大年初二（1月30日）突然暈倒，經過醫院的一系列的檢查後被確診為腦梗。

楊秀偉的主治醫生表示，目前楊秀偉的病情仍處於危險期，但狀態尚屬穩定，仍需住院觀察。其家屬表示，目前還欠醫院一萬多（人民幣），昂貴的住院費用讓他們捉襟見肘，準備發起眾籌。

楊秀偉正接受治療。（封面新聞）

楊秀偉20年間共計無償獻血313次。（封面新聞）

據介紹，楊秀偉20年間共計無償獻血313次。在四川省無償獻血排行榜上，他的名字排在第一位，被稱為四川「獻血大王」。

楊秀偉表示，他今年1月18日剛獻過血，原計劃2月1日再去獻血，未曾料到自己突發腦梗入院。他說，自己熱衷於獻血，是因為有一個「醫生夢」，對他來說，沒有成為醫生，獻血也是拯救生命。