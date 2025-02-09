湖南永州危險化學物粗苯泄漏　官方再發通報：水質達標

據此前報道，1月31日，湖南永州有貨車翻側造成粗苯泄漏。2月8日，當地再發通報稱，2月3日12時起，水質斷面全線持續穩定達標。



湖南永州有罐車翻側。（澎湃新聞）

據此前報道，周五（1月31日）4時40分，一輛從廣西梧州開往河南濮陽的過境罐車在永州市零陵區康濟大道和朝陽大道交匯處發生翻側，造成車內裝載的33.5噸粗苯部分泄漏，事故未造成人員傷亡。

當局稱事故未造成人員傷亡。（澎湃新聞）

當局稱事故未造成人員傷亡。（澎湃新聞）

2月8日，永州市零陵區應急管理局、永州市生態環境局零陵分局通報，稱在事故處置過程中，自來水廠水質始終安全可控，城鄉供水正常。經妥善處置，目前事故點周邊雨水管網及溪流溝澗的污水和受污染底泥均已清洗完畢。

2月3日12時起，水質斷面全線持續穩定達標。永州市人民政府和零陵區人民政府分別於2月6日12時和2月8日22時終止應急響應，零陵區將繼續做好後續相關處置工作。

據了解，粗苯是煤熱解生成的粗煤氣中的產物之一，經脫氨後的焦爐煤氣中回收的苯系化合物，其中以苯含量為主。其無色至淡黃色易揮發，非極性液體。具有高折射性和強烈芳香味。