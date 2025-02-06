張家界的哥與餐廳聯手「劏客」　兩餸要價844元　事主：差點暈倒

網民近日發帖爆料，指自己和男友在湖南張家界旅遊時，疑被的士司機及餐廳聯手「劏客」，點了兩個分量不多的菜，竟被收費844元人民幣，「一看賬單，差點沒暈過去」。周四（6日），張家界市永定區旅工委辦公室通報表示，已責令涉事經營主體停業並對其進行立案調查。



事主劉女士（化姓）表示，她和男友本身已經選了當地一家口碑不錯的餐廳，叫了輛的士準備過去。然而，上車後，司機卻推薦他們去了當地另一家名為「土家園」的餐廳。

他們沒有多想遂前往，而到了餐廳，店員熱情招待，並推薦招牌菜娃娃魚和拉鼓皮，還撈了一條2.6斤的魚。可是上菜後，他們發現菜的分量很少，且魚售價258元一斤，認為與市面價格相差甚遠。到了結賬時，他們發現兩個菜居然要價844元，始知「中伏」。

店員熱情招待，並推薦招牌菜娃娃魚和拉鼓皮。（極目新聞）

到了結賬時，他們發現兩個菜居然要價844元，始知「中伏」。（極目新聞）

劉女士認為，的士司機及餐廳聯手設局讓他們中計。事後，其將上述經歷整理成圖文，於社交平台上公開，還向當地相關部門進行了反映。而在第三方團購平台，多名顧客評論稱，有被的士司機推薦過去的經歷；劉女士的帖文評論區也有部分網友留言，稱曾遇相同經歷。還有網友表示，事後路過涉事餐廳時，看到有市場監督管理局的工作人員在調查。

到了周四（6日），劉女士透露，前一晚接到市場監管部門的消息，相關工作人員已經找到涉事的士司機問話，店家也已經把當天的飯錢全額退回。

劉女士認為，的士司機及餐廳聯手設局讓他們中計。事後，其將上述經歷整理成圖文，於社交平台上公開。（極目新聞）

在第三方團購平台，多名顧客評論稱，有被的士司機推薦過去的經歷。（極目新聞）

張家界市永定區旅工委辦公室亦通報表示，關注到該事件後，永定區立即依法開展了聯合調查，發現涉事餐飲店存在支付的士司機回扣招攬客人等宰客行為。目前，已責令涉事經營主體停業並對其進行立案調查。同時，張家界市永定區旅工委辦公室表示，將嚴肅查處各類侵害消費者合法權益的行為，對欺客宰客行為零容忍，增強消費市場透明度，全力維護消費市場秩序。